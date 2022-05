En (u)behagelig debut på Boklista

Legen Christine Nitters debutroman «Våkenetter» er inne på Boklista for skjønnlitteratur.

Christine Nitters roman Våkenetter (Oktober) fikk i forrige uke en forrykende anmeldelse av Cathrine Krøger i Dagbladet. Den, ifølge Krøger, «nesten litt for litterært» lekre debutromanen er nå inne på ellevteplass på Boklista for skjønnlitteratur. Romanen handler om gynekologen Agnes som får vite at ektemannen Eivind har kreft med spredning. Eivinds skjebne konfronterer Agnes med livets små og store spørsmål. Krøger er svært begeistret for Nitters skrivestil som hun synes er «behagelig tross det ubehagelige temaet.».

På Boklista for generell litteratur har flere av årets turbøker meldt sin ankomst. Psykolog med sovepose av Johanne S. Refseth (Gyldendal) har ligget på topp noen uker nå, og Une Cecilie Oksvolds Friluftsfersking (Cappelen Damm) har vært på lista i seks uker. Ukas spreke nykommer er den mer praktiske turhåndboken Opptur Stad. 146 fot- og sykkelturar av Torkjell Djupedal og Arild Vonheim (Selja forlag). Her får leseren inspirasjon til å ta seg frem både til fots og til hjuls i Stad kommune i Nordfjord.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – voksen – Uke 19 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 18 2 Johan Høst En nasjon i sjakk Vigmostad Bjørke 3 15 3 Johan Theorin Beinrester Gyldendal Ny 1 4 Sarah Jio Kjærlig hilsen fra London Cappelen Damm 2 6 5 Michel Houellebecq Tilintetgjøre Cappelen Damm 7 11 6 Lars Elling Fyrstene av Finntjern Oktober 8 8 6 Jan Mehlum Ut av tiden Gyldendal 9 2 8 Édouard Louis En kvinnes frigjøring Aschehoug 4 4 9 Frode Øverli Hotter than helsetrøye Strand 11 3 10 Åsa Larsson Fedrenes misgjerninger Gyldendal 12 14 11 Christine Nitter Våkenetter Oktober Ny 1 12 Hanya Yanagihara Til paradis Gyldendal 5 4 13 Karin Brunk Holmqvist Kyss Karlsson i nakken Vigmostad Bjørke 10 4 14 Franz Kafka Prosessen Skald 6 4 15 Hervé Le Tellier Anomalien Pax Ny 1

Boklista for generell litteratur – voksen – Uke 19 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Johanne S. Refseth Psykolog med sovepose Gyldendal 1 4 2 Berit Nordstrand Berits mat- og livsstilsjournal Gyldendal 10 4 3 Øystein Pettersen Helt konge! Gode dager 2 18 4 Janne Haaland Matlary Demokratiets langsomme død Kagge 5 10 5 Dennis Asbjørnsen Spiselig hage Aschehoug 6 12 6 Une Cecilie Oksvold Friluftsfersking Cappelen Damm 6 6 6 Vidar Bergum Nydelig!: Spennende mat full av smak Cappelen Damm Inn på nytt 4 8 Marita Ryland Rylands Rom Pullman Publishing AS 4 2 9 Halvor Bakke / Ingunn Anvik Våre hagerom Pitch forlag Inn på nytt 2 10 A. Vonheim / T. Djupedal Opptur Stad: 146 fot- og sykkelturar Selja Ny 1 11 Mons Kvamme Nordnes: Beretninger fra en gammel bydel Bodoni Ny 1 12 Trine Aalborg Sommerquiz 2022 Bonnier Ny 1 13 Richard Glazar Overleve i Treblinka Dreyers forlag 3 2 14 Martin Eia-Revheim Å sette sammen bitene Cappelen Damm 13 9 15 M. Borelius / R. Catolino Helserevolusjonen: 12-ukersprogrammet Bonnier 14 3

Boklista for barne- og ungdomsbøker – Uke 19 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Camilla Brinck I duejegernes grep: Musse & Helium: 4 Cappelen Damm Ny 1 2 Sam Taplin Lyder ved sjøen: Trykk og lytt Gyldendal 3 12 3 Malin Falch Portaltreet: Nordlys: 5 Egmont Kids 1 14 4 Dag Lønsjø Valper på sporet!: Paw patrol Vigmostad Bjørke 5 11 5 Alice Oseman Hjertestopper: Volum 1: Gutt møter gutt Gyldendal 6 3 5 Jørn Lier Horst Operasjon Ninja: Detektivbyrå nr. 2 Bonnier 2 14 7 Dav Pilkey Superpus fra alle kanter Vigmostad Bjørke Ny 1 8 Camilla Brinck Eventyret i Lindrizia: Musse & Helium: 3 Cappelen Damm 7 14 9 Eric Carle Den lille larven Aldrimetts Er du veldig glad og vet det Gyldendal 13 2 10 Kaveh Rashidi, Leonard Furuberg (ill.) Hvorfor vokser det ikke hår på tunga? Cappelen Damm 9 11 11 Martin Aas Det kuleste fra vikingtiden Kagge 12 3 12 Randi Fuglehaug, Anne Gunn Halvorsen Audiens Aschehoug Ny 1 13 Lauren Holowaty Peppa er havfrue Gyldendal Ny 1 14 Lars Mæhle, Lars Rudebjer (ill.) Kjempeblekkspruten: Dinosaurgjengen: 8 Kagge 10 10 14 Rebecca Shapiro Pokémon: Velkommen til Galar! Egmont Kids Ny 1

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 19 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug 1 3 2 Jo Nesbø Sjalusimannen og andre fortellinger Aschehoug 2 13 3 Romy Hausmann Elskede barn Cappelen Damm 4 19 4 Lucinda Riley Den savnede søsteren Cappelen Damm 3 19 5 M. Hjorth / H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug 6 9 6 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 5 12 7 Rosanna Ley Appelsinlunden Cappelen Damm Ny 1 8 Jan-Erik Fjell Ringmannen Bonnier 8 13 9 Timothy Snyder Om Ukraina Press 7 5 10 Cilla & Rolf Börjlind Frossent gull Gyldendal 11 12 11 Jennifer Bohnet Den franske villaen Cappelen Damm 13 3 12 Isaak Babel Fortellinger fra Odessa Oktober 10 7 13 Kristina Ohlsson Stormvakt Gyldendal Inn på nytt 11 14 Jan Kjærstad En tid for å leve Aschehoug 9 2 15 Clive Cussler Oversvømmelsen Cappelen Damm Ny 1

E-boklista – Uke 19 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 18 2 Johan Theorin Beinrester Gyldendal Ny 1 3 Jan Mehlum Ut av tiden Gyldendal 4 3 4 Jennifer Bohnet Den franske villaen Cappelen Damm 11 3 5 Cilla & Rolf Börjlind Den barmhjertige samaritan Gyldendal 5 8 5 Anders De la Motte / Måns Nilsson Døden går på visning Aschehoug 2 2 5 Jenny Fagerlund Mitt hemmelige liv Gyldendal 6 4 8 Julianne MacLean I skyggen av vinrankene Cappelen Damm 8 6 9 Johan Høst En nasjon i sjakk Vigmostad Bjørke 13 14 9 Frid Ingulstad To beilere: Sønnavind: 113 Cappelen Damm Ny 1 11 Jade Beer Den siste kjolen fra Paris Bonnier Inn på nytt 2 12 Santa Montefiore En tidløs kjærlighet Bonnier Inn på nytt 6 12 Clive Cussler Oversvømmelsen Cappelen Damm Ny 1 14 Åsa Larsson Fedrenes misgjerninger Gyldendal 3 13 14 Lee Child Heller dø Cappelen Damm Inn på nytt 6 14 Kristina Ohlsson Isbryter Gyldendal 8 12