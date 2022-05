Litterær aften for Ukraina

Karl Ove Knausgård og Ian McEwan er blant forfatterne som medvirker under en litterær London-aften til støtte for Ukraina.

Karl Ove Knausgård og Ian McEwan er blant forfatterne som medvirker på et London-arrangement til støtte for Ukraina. Arrangementet finner sted fredag 27. mai kl. 20 britisk tid, og er åpent også for norske forfattere og lesere som vil følge det digitalt.

– Jeg tror ikke at litteratur kan forandre verden, men jeg tror litteratur kan forandre måten vi ser den på, sier Karl Ove Knausgård til DnFs nettsted. – En av de beste diktsamlingene jeg har lest, er Memorial av Alice Oswald, den handler om de som dør i Illiaden, korte skisser om hvem de var og hvordan de døde, det bringer dem plutselig og sjokkerende helt nær, etter tre tusen år. Det er det bare litteratur som kan gjøre. I en krig mister vi menneske etter menneske, hver og en unike, med sin egen stemme, men det er nesten umulig å ta inn og også å formidle, og jo lengre krigen pågår, jo vanskeligere blir det. Å lese tekster av ukrainske forfattere vil selvfølgelig ikke forandre på noe, men det vil vise solidaritet og støtte, som jeg tror er viktig, og det vil la stemmene deres lyde her, bringe dem plutselig nær, sammen med tanken på hva det egentlig betyr, det vi leser om i aviser og ser på tv fra Ukraina. Det minsker ikke følelsen av maktesløshet, tvert imot blir den sterkere og mer fortvilende, men det er bedre enn alternativet, som er likegyldighet.

Tekster av ukrainske kolleger

Forfatterne skal blant annet lese tekster av ukrainske kolleger i solidaritet med det ukrainske folk.

Sammen med Karl Ove Knausgård og McEwan medvirker poeten Alice Oswald, forfatterne Kamila Shamsie, Caleb Azumah Nelson og nevrokirurgen Henry Marsh, som skrev den kritikerroste memoarboken Do No Harm. Han har arbeidet som lege i Ukraina siden 1992.

På arrangementet vil det bli vist videoopptak der de ukrainske poetene Boris and Ludmilla Khersonsky leser, og det blir en samtale med poeten og akademikeren Ostap Slyvynsky. Medvirkende er også den ukrainske aktivisten Valeriia Voshchevska.

Til ukrainsk veldedighet

Arrangementet finner sted i Kings Place i London. Publikum kan følge det hele i salen eller på nett. Overskuddet doneres til ukrainsk veldedighet.

Det koster 7 pund å følge det timelange litteratur-arrangementet på nett. Kjøper du billett, kan du også se opptak av arrangementet i ettertid.

For mer informasjon og billettbestilling: https://membership.theguardian.com/event/voices-of-ukraine-authors-read-from-the-literature-of-ukraine-301329794527