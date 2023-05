En samling med stort spenn

ANMELDT: Jon Ståle Ritland fortsetter å utvide klangbunn, skriver høvedsmann i Poesiringen, Arild Vedvik.

Jon Ståle Ritland er akkurat kommet med sin sjette diktsamling. Jeg har lest alle. Han utvikler skrivingen stadig og særlig Karbonforbindelser (2019) og Takk for maten (2021) holder et høyt nivå. Øst for verdens ende (2023) fortsetter i samme gode spor.

Forfatteren er en skarpsynt øyelege som vet hvordan verden er skrudd sammen, både mikro- og makro-kosmos. Det gir ofte befriende konsise observasjoner og formuleringer, uten å være belærende.

Som her i dette diktet:

morgenlyset leser deg

du blir skannet

som en dagligvare

du går ut

med en rosa himmel

i øynene

ingen kjenner prisen

på et liv, du er merket med -best før-

morgenlyset gir deg

ingen utløpsdato, mørket

arbeider med den saken



Jon Ståle Ritland:

Øst for verdens ende : dikt Lyrikk

Bonnier Norsk Forlag

61 sider

Temaet i denne samlingen er lys, selve faget hans.

Men med lys følger mørke, som viser seg å være tap og sorg. Det gir samlingen et større spenn, og mer dybde enn før. Det eksistensielle perspektivet er aldri langt borte.

Dette er flott levert!

ARILD VEDVIK