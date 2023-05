BARNEBOKPROFILEN: I permisjon med trillingene kom Sunniva og mannen opp med ideen til en litt annerledes alfabetbok.

Sunniva Relling Berg (f. 1988) kommer fra Ålesund. Hun debuterte i 2011 med ungdomsromanen Utfor, som ble nominert til Brageprisen. Hun har senere gitt ut tre bøker for ungdom og voksne. Alfabetjakten er hennes første barnebok.

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– I en periode leste jeg mange alfabetbøker for sønnen min. I mange av bøkene var det mest morsomme rim og lite fokus på de faktiske bokstavene og lydene. Det må være mulig å lage en alfabetbok som klarer å pirre barns nysgjerrighet for bokstavformer, lyder og ord samtidig! tenkte jeg. Jeg har en mann som er grafisk designer og spesielt interessert i typografi. I denne perioden var vi hjemme i permisjon samtidig fordi vi har trillinger. Vi gikk på trilleturer og prøvde å komme opp med en god idé til en litt annerledes alfabetbok.

– Tre barnebok-favoritter:

– To barnebøker som har gitt meg tårer i øynene som voksen: Gard er ikkje redd og Pølsetjuven. Då eg var liten, var Narnia ein stor favoritt.

– Sjekk ut:

– Mari Kanstad Johnsen sin nydelige og smarte ABC.

– Hvordan jobber du?

– For tiden prøver jeg å sjonglere en del forskjellige arbeidsoppgaver for å få hverdagen til å gå opp og tjene litt penger samtidig. Jeg skriver best på morgenen, men det er ikke alltid jeg har mulighet til det. Jeg klarer ikke å jobbe med skriving en hel dag, så jeg må ta pauser og gjøre mindre kreativt arbeid innimellom.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Jeg synes forsiden til Nora Brechs Den store fuglejakten er nydelig. En flokk fugler i mange forskjellige farger flyr opp fra en båt på et hav i solnedgang. I vår bok, liker jeg veldig godt veddeløpshesten. Jeg er veldig glad i hester og mannen min tenkte han ikke ville klare å tegne en fin hest, men det gjorde han!

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Hobbiten. Faren min leste den for meg da jeg var 6 år og jeg har så gode minner av å være på skikkelig eventyr med troll og drager og pappa. Jeg tror pappa må ha sagt noe om at det kom til å gå bra, for jeg husker at jeg kjente meg trygg og visste at når du er i ei skikkelig knipe, kommer ørnene og hjelper deg.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Guro av Anne Cath. Vestly gjorde at jeg fikk lyst å spille fiolin. Kanskje hadde vi blitt venninner på den tiden?

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– En kombinasjon av Ronja Røverdatter og Frøken Detektiv kanskje?

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– På tvers av alle aldersgrupper, så er det kanskje noe som overrasker, vrir på ting og får oss til å se virkeligheten på en litt ny måte. Etter at jeg begynte å lese mange bildebøker for barna mine, har jeg blitt imponert av hvordan mange forfattere klarer å skape spenning og overraske på få ord og sider. For eksempel i Jakob og Neikob: Naboen av Kari Stai, der vi blir konfrontert med våre egne fordommer og i Vi må rydde, sier Nora der handlingen tar overraskende vendinger innenfor en enkel ramme.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Pippi! Føler det hadde vært både gøyere og mindre farlig.