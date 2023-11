BARNEBOKPROFIL: Linda Eloise Pedersen aktuell med en ungdomsbok om å tørre å være seg selv, og en dose altfor mange hemmeligheter.

Linda Eloise Pedersen (f. 1974) fra Stavanger er utdannet førskolelærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk. Det var etter mastergraden hun fikk ideen til debutromanen Den kvelden vi ble ekte – som kommer til våren!

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Jeg visste ikke at jeg likte å skrive, det fant jeg ut da jeg skrev master. Ideen til en bok kom etter at jeg måtte slutte å jobbe, fordi helsen ikke tillot det. Hva skulle jeg gjøre nå? Kunne jeg bruke utdannelsen min på en annen måte? Jeg hadde lyst til å skrive en spennende bok med aktuelle tema for ungdom. Dermed fulgte noen år med skriving og feiling, skrivekurs og skrivesperrer. Historien ble utviklet og jobbet med, og det ble til slutt en ferdig bok.

Målet med Den kvelden vi ble ekte beskriver hun slik:

– Jeg ønsker først og fremst å underholde leseren, men også skrive om ting ungdom kan kjenne seg igjen i. Vennskap, kjærlighet, å tørre å være seg selv, vanskelige valg, i tillegg til; en dose med altfor mange hemmeligheter.

– Tre barnebok-favoritter:

– I Mine klassekamerater-boka fra barneskolen hadde jeg som 11-åring skrevet:

«Jørgen+Anne=Sant av Vigdis Hjort og Agnes Cecilia av Maria Gripe.»

– Som voksen likte jeg å lese bøker av Astrid Lindgren for barna mine.

– Sjekk ut:

– Den siste isbjørnen av Hannah Gold har jeg selv lyst å sjekke ut.

– Hvordan jobber du?

– Skrivingen har først og fremst vært et kreativt fristed og jeg jobber som regel fra sofaen. Liker best å skrive noen timer på morgenen, men kan også skrive på kvelden. Jeg trenger bare litt ro og en laptop. Og pauser. Det starter gjerne med en idé, et plot, en tittel eller en karakter. Jeg liker å lage en viss plan og oppbygning for å vite hvor jeg skal, og aller helst vite slutten først. Så skjer ting underveis, plutselig vil karakterene noe annet.

– Inspirasjon kan komme fra hvor som helst, ofte på tur med hunden, noen ganger om natten, og det må skrives raskt inn i notater på mobilen. Ellers blir det glemt. Det blir alltid mange runder redigering etter at et ruskete førsteutkast er skrevet. Jeg har også laget meg en «skriveplanner», der jeg har samlet verktøy og ting å huske på når man skal starte en ny bok, eller redigere seg selv.

– Å skrive bok tar tid, og et godt tips jeg fikk på et skrivekurs var: skriv et miljø der du liker være i en lang periode.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Jeg er jo veldig glad i Mummi-illustrasjonene av Tove Jansson, og jeg er en Mummikopp samler.

– Jeg liker også illustrasjonene av Bård Sletvold Torkildsen i boken Herman (Herman Flesvig og Erlend Loe), utrolig detaljerte og artige bilder.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Fordi den var så trist, men også på grunn av den skumle dragen.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Det må være skikkelsene fra «Mummidalen». Det ville nok ikke blitt en kjedelig dag.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Egentlig ingen, men ville gjerne hatt Harry Potters tryllestav og Matilda sine magiske evner.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Spenning og humor er gøy. Man må ha lyst til å lese videre. Men gjerne også spille på følelser og alvor, og ting leseren kan kjenne seg igjen i. Og så må den ha karakterer man bryr seg om, en rekke utfordringer og en god porsjon fantasi.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– På eventyr med Harry Potter (hvis jeg fikk en tryllestav). Men hva om … Harry og Pippi møttes, og Pippi fikk prøve tryllestaven, og Prysseluskan ble stor som en kjempe og politimennene ble små som mus. Hvordan hadde det blitt?