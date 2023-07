SOMMERGJESTEN: I dag med Guro Johansen, PR- og markedsansvarlig hos Tiden.

Guro Johansen har jobbet i åtte år som informasjonskonsulent hos 90-årrs jubilanten Tiden Norsk Forlag. Vi når henne i siste liten før hun skal stikke avgårde på ferien.

— Hvor skal du så i ferien, Guro?

— Jeg elsker å reise, men har knapt vært utenlands de siste årene på grunn av pandemi og småbarnstilværelse, så hytteferie i Norge er blitt den nye normalen. Nå er min familie velsignet med en hytte på fjellet i Tuddal og svigers med to hytter i Kragerø-traktene, så det pleier å bli veldig bra.

— Hva må en god sommerferie inneholde?

— Late dager med familien og helst masse sol, is og bading. Og en lystleseliste! Jobblesing er gøy, men man trenger ren lystlesing òg. En god sommerferie inneholder mindre skjerm og mer lesetid.

— Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

— De som venter av Ingrid Melfald Hafredal. Et sårt og spennende familiedrama om hvordan traumer og uforløst sorg kan påvirke nære relasjoner – med glassklar prosa og dirrende undertekst. Jeg heter Lucy Barton av Elizabeth Strout står øverst på lystleselista. Frida Isberg, Thomas Korsgaard og en Sara Stridsberg-roman følger hakk i hel.

— Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

— Det blir nok begge deler.

— Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

— Både reker og hvitvin og grillmåltider med saftig kjøtt og friske salater skårer høyt hos meg.

— Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

— Det måtte blitt gode venner, føler aldri jeg får sett vennene mine nok i en travel hverdag mellom jobb og hjem. Skulle gjerne vært flinkere til å invitere med potensielle nye venner òg, folk jeg liker. Jeg har en venninne som er veldig god på det, å sjekke opp venner. Nordmenn generelt kan bli bedre på det.

— Ditt beste ferieminne?

— To salige solfylte uker i Hellas for noen år siden med asurblått hav og et stort, gresk bryllup. Men det minnet får sterk konkurranse fra flere somre med små barn, markjordbær og skjærgårdsidyll i nydelige Portør.

— Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

— Å, det er så mange som fortjener det! Alle som jobber for og er levende opptatt av at litteraturen skal fortsette å spille en viktig rolle i livene våre – i disse KI- og skrolletider. Men jeg tenker mest på ildsjeler som ikke vanligvis får så mye oppmerksomhet eller penger; veldig mange forfattere, men også oversettere og bibliotekarer. Jeg trenger mange blomsterbuketter!

— Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

— Bevilget penger til gode skolebibliotek og skolebibliotekarer på alle skoler. Litteraturens fremtid ligger i den oppvoksende generasjonen. Og menneskets fremtid er kanskje nært knyttet til litteraturens fremtid? Hva vil skje med menneskehjernen hvis vi slutter å lese bøker og slutter å skrive egne refleksjoner og fortellinger?

— Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

— Fra Shakespeare til Knausgård. 66 klassikere du naturligvis har lest av Janne Stigen Drangsholt og Therese G. Eide (ill.) Hvis man bare skulle lest én bok på skolen/VGS – for øvrig et tragisk scenario, så er dette det perfekte valget, for her får du 66 bøker i én. Dette er en underholdende, morsom og lærerik introduksjon til en rekke klassikere og hvordan snakke om dem uten å ha lest dem. En bok som lærer deg hvordan du kan bløffe om å ha lest bøker høres kanskje litt ukorrekt ut, men samtidig vekker den leselysten og viser frem litteraturens relevans i samfunnet uten å bli selvhøytidelig. En snarvei til dannelse, som en anmelder skrev.

— Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

— Prisdryss til Tiden Norsk Forlag – selv om jeg ville ofret denne tittelen for Folk leser mer enn noensinne.

— Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

— Akkurat nå er det like før sommerferien, og det koker på desken med katalogdeadline, promotering av våre siste vårutgivelser, og planlegging av bokhøsten der Tiden blant annet skal ha 90-årsjubileumsfest. Så det spørsmålet glimrer med sitt fravær. Jeg avslutter heller med GOD SOMMER!

