Dusinet fullt for Raake

– At den nå har nådd så bredt ut i verden, er helt utrolig, sier John Kåre Raake. Hans nordpoldrama «Isen» inntar stadig flere land.

Blå grader og isnende kulde er kanskje ikke det som er i fokus i media nå til dags – tvert imot. Men like fullt krysser John Kåre Raakes thriller Isen stadig nye landegrenser. Det siste forlaget på listen er portugisiske Gradiva Publicações, hvllket gjør at bokrettighetene nå er solgt til 12 land eller språk. I Isen møter vi tidligere kommandosoldat Anna Aune, som har søkt ensomheten og overvintrer på luftputebåt på Nordpolen for å dokumentere effekten av klimaforandringer. En nødrakett bryter freden.

– Da jeg begynte å skrive på Isen, hadde jeg ikke en større ambisjon enn å klare å skrive boka ferdig og finne et forlag som ville utgi boka – i Norge. Så at den nå har nådd så bredt ut i verden, det er helt utrolig, sier John Kåre Raake til Bok365.

Unik setting

– Hva er nøkkelen til suksessen? Hvorfor faller utenlandske lesere og forlag for Isen, tror du?

– Det er vel den ganske unike settingen, to mennesker som overvintrer i en luftputebåt, i mørketiden, helt alene på Nordpolen. Det var hvert fall det som fenget meg etter å ha leste en avisreportasje om en norsk professor som skulle bo i en spesialbygget luftputebåt nært polpunktet og så drive med isen til den brakk opp og luftputebåten kunne kjøre ut på havet, sier Raake. – Å sette min heltinne Anna Aune inn i denne arenaen føltes umiddelbart spennende og unikt, selv før jeg visste hva som skulle skje i boka. Internasjonalt er Norge tett knyttet til Nordpolen gjennom våre polfarere Amundsen og Nansen, og fra mine utenlandske forleggere har jeg skjønt at mange drømmer om å oppleve Svalbard og Nordpolen, så det gjør kanskje at Isen fenger også. I tillegg gjør klimaendringene at Nordpolen er aktuelle på en ny måte. Alle har fått med seg at Nordpolen smelter, men færre har skjønt hva det betyr strategisk. Under isen ligger det enorme verdier som alle land i hele verden vil ha en bit av. Det gir en ny dimensjon til polområdet.

Naken kineser



– VGs anmelder mente Isen var «tett på å være en perfekt thriller». Hva ved boken, eller hvilke deler av den, er du mest fornøyd med – nå når du har fått den litt på avstand?

– Det er nok anslaget. Jeg er en visuell forfatter som er vant til å skrive for film og TV, jeg må alltid kunne se en scene inne i hodet mitt før jeg skriver. Da jeg kom på scenen med en nesten naken kineser som flykter over isen på Nordpolen, ble dette bildet drivende for hele handlingen i Isen. Jeg måtte finne ut hvem, og hva kineseren flyktet fra og ikke minst, hvorfor var han på Nordpolen?

Manus til filmsuksesser

For John Kåre Raake betyr utenlandssalgene en pangstart på karrieren som bok-forfatter. Han er slett ikke ukjent med suksess – som manusforfatter til filmsuksessene Bølgen og Skjelvet.

Selvsagt skriver han på en oppfølgerroman. Om denne kan Raake røpe følgende:

– Dypet kommer forhåpentligvis til våren. Handlingen starter der Isen slutter. Et uløst mysterium fra første boka gjør at Anna Aune tvinges tilbake ut på isen og ned i dypet under den hvor en skjult fare truer Nordpolens eksistens.

– Det snakkes jo ofte om «den vanskelige andreboka». Er dette noe du har følt på kroppen?

– Ja, jeg har absolutt følt på det! Det at Isen var så særegen viste seg å være en fordel i salgsarbeidet mot utlandet, men gjorde det vanskelig å finne ut hva som skulle skje med Anna uten at jeg gjentok meg selv. Da Anna banket på døra til skrivestua mi for ganske mange år siden, så hadde hun allerede en lang forhistorie som trenger å nøstes opp på en god måte. I Isen har hun flyktet til Nordpolen fra sitt gamle liv, fra sin gamle jobb som soldat, så hvor skal hun derfra? Jeg skrev på ganske mange forskjellige idéer, og kasserte mye før jeg landet på den historien som føltes riktig.

Sekssifret Euro-beløp

Det er det litterære agenturet Northern Stories som har stått for salget av Raakes utenlandsrettigheter. Litterær agent Astrid Dalaker mener Raake har truffet noe der ute:

– Han har lykkes i å skape et unikt plot med kvinnelig protagonist i tøffe omgivelser i det kalde nord. Det har slått an, og det skal bli spennende å følge Anna Aune på nye eventyr, sier Dalaker.

Random House-forlaget Goldmann måtte til slutt bla opp et sekssifret Euro-beløp for de tyske utgiverrettighetene til Isen, etter en auksjonsrunde med sju andre forlag.

I tillegg til det nevnte forlagene i Tyskland og Portugal, er Raakes thriller solgt til Finland (Bazar), Frankrike (Michel Lafon), Tsjekkia (Dobrovsky s.r.o.), Estland (Helios), Litauen (Balto Leidybos), Catalonia (Simbol), Storbritannia/Commonwealth (Pushkin Press), Denmark (Straarup) og Ungarn (Scolar). Gyldendal er Raakes norske forlag. I tillegg har Nordisk Film Productions sikret seg film- og tv-rettighetene til Isen.