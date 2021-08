Dramatisk Storytel-fall

Melding om lavere 2021-forventninger ga fall i Storytel-aksjekursen på nesten 20 prosent.

For en sjelden gangs skyld klarer ikke Storytel å levere på sine egne prognoser. Slikt får konsekvenser. I løpet av to handledager på Stockholmsbørsen har selskapet falt nesten 3 mrd svenske kroner i verdi.

Det er et sammensatt bilde Storytel-ledelsen presenterer. Situasjonen ser bra ut i Norden, hvor Storytel sist måned meldte at de hadde rundet en million betalende abonnenter. På andre markeder er det tøffere, viser kvartalsrapporten som ble publisert fredag.

Spår fremdeles sterk vekst

Prognosen for året 2021 nedjusteres fra 2,1–2,2 millioner abonnenter til 1,95–2,0 millioner abonnenter. Dette fører til at forventede strømmeinntekter nedjusteres fra 2,4– 2,5 mrd kroner til 2,25–2,3 mrd svenske kroner.

– Virkeligheten er at vi ikke lykkes å levere på den prognosen vi satte opp i begynnelsen av året, men det er første gang på ti år som vi ikke lykkes med det. Her og nå har den vært for offensiv, men den langsiktige troen på å vokse 30-35 prosent årlig står fast, sier Storytel-topp Jonas Tellander til Dagens Industri.

Nedjusterer kursmål

Tellander fremhever at antall abonnenter ikke har økt i forventet takt i Sør-Amerika og i Spania, og at man fremover vil ha mer fokus på markeder hvor Storytel har kommet litt lenger – som Nederland, Polen og Finland.

De nedjusterte forventningene i kvartalsrapporten førte til et temmelig dramatisk børsfall for Storytel. Fredag var aksjen ned fra 225 til 186, og i går fortsatte ferden ned til 182 SEK ved stengetid – hvilket vil si en nedgang på over 19 prosent. Dette medførte også at analytikerne nedjusterte sine kursmål for Storytel: DNB Markets fra 320 til 290 SEK, Carnegie fra 245 til 220 SEK. Likevel spår de to altså oppgang på sikt og begge opprettholder derfor sine kjøpsanbefalinger for aksjen.