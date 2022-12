Disse vant Nordnorsk forfatterlags skrivekonkurranse

Lea Mathilde Mørk Bjørkli (15) og Maria Ai Albertsen (17) er premiert i Nordnorsk forfatterlags skrivekonkurranse for ungdom.

Sist sommer utlyste Nordnorsk forfatterlag en skrivekonkurranse for ungdom i Nord-Norge og på Svalbard. Tema for konkurransen var «Kulturkræsj». Det var opp til deltakerne å tolke temaet på sin måte, og velge sjanger selv. Det kom inn åtte bidrag (noveller, dikt og essay) til konkurransen, og de to fagjuryene valgte ut to vinnere i hver av de to konkurranseklassene.

De fire vinnerne har alle skrevet noveller. Lea Mathilde Mørk Bjørkli (15) fikk førstepremie i klassen 13-16 år med «En stille kamp». Amalie Kristine Berg (16) fikk andrepremie for «Gjort er gjort» i samme klasse. Novella «Kulturkræsj» av Reidun 17 (anonym) fikk førstepremie i klassen 17-19 år, og Maria Ai Albertsen (17) fikk andrepremie i den eldste klassen med novella «Følelsen».

Feirer 50 år

– Nordnorsk forfatterlag feiret 50-års jubileum i 2022. I et jubileumsår er man gjerne tilbakeskuende og ser på lagets historikk, men vi ville også inspirere unge, nordnorske stemmer, for landsdelen trenger nye stemmer for ei ny tid, sier Sylvi Jane Husebye, leder i Nnfs jubileumskomite. Hun fortsetter:

– Skrivekonkurransen ble gjort mulig takket være økonomisk støtte fra Equinor, som også fyller 50 år i år. Denne støtten har blant annet gjort det mulig for Nnf både å by på premier til vinnerne og honorarer til juryene.

To fagjuryer har vurdert de innkomne bidragene: Jury for klassen 13-16 år har vært forfatterne Stina Fagertun i Tromsø, Edvin M. Eriksen på Lundenes, og John Roald Pettersen fra Napp i Lofoten, bosatt i Ålesund. Jury for klassen 17-19 år har vært forfatterne Jan Tore Nordeng på Senja, Caroline Kaspara Palonen i Harstad og Ingebjørg Liland i Kjøllefjord.

Vinnertekstene er publisert på Nordnorsk forfatterlags nettsted, og de vil også bli publisert i Nnfs litterære magasin «Skarven» i 2023.