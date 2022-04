– Disse spillene bør du skifte ut

Remo Rehder, gründeren av forbrukeropplysningssiden Brettspillguiden, har god oversikt når det gjelder spilltrender. Til spørsmålet over svarer han at mange har brukt koronatiden til å utvide spillhorisonten sin – og gått til anskaffelse av noen nye titler. Dermed er vi ikke gått lei.

To dominerende trender

– Det kan virke som om folk har brukt mer tid på brettspill de siste par årene, og mange har fått øynene opp for alle de spennende spillene som er der ute. Vi så at mange utgivere faktisk slet med å holde tritt med kjøpelysten, spesielt i 2020 da spilletterspørselen ble overveldende, og det meste av spill produseres i Kina – med påfølgende lang leveringstid.

– Men det gode med dette var at mange da kjøpte spill de kanskje egentlig ikke hadde tenkt på, de måtte rett og slett finne alternativer, sier brettspillentusiasten til NTB. Han sier også at mange har kastet seg på de to dominerende spilltrendene akkurat nå.

– Den ene er krim- og escape room-aktige spill, med mer eller mindre vriene, logiske nøtter. Et veldig godt spill i så måte er eksempelvis Chronicles of Crime, som er et av de første spillene som har lyktes med å skape et brettspill med en app som virkelig fungerer og gir mening.

– Den andre trenden er Roll & Write-spillene, som har mye til felles med evig-populære Yatzy.

– Er utdatert

I begynnelsen av pandemien var mange – ironisk nok – ivrige etter å spille Pandemic. Spillet fra 2008 har ingenting med koronapandemien å gjøre, men med et relevant tema, god spilldynamikk og krav til samarbeid, var dette et spill mange sverget til i karantenetid.

Når hyttepåsken snart skal i gang, tror imidlertid Rehder at mange av de tradisjonelle spillene står for tur igjen.

– Gamle kjenninger som Kinasjakk, Yatzy, Trivial Pursuit og Cluedo er sammen med den gode gamle kortstokken gjengangere på hyttene. Men dette er nok også de gamle støvsamlerne som kvalifiserer mest til utskifting. Spesielt spørrespill, som er 20 år gamle. Veldig mye er utdatert og direkte feil etter 20 år. Gamle spill er helt ok, men ikke gamle kunnskapsspill, som også ekskluderer yngre spillere, framholder Rehder – som følger opp med å oppfordre folk til å fornye spillutbudet i fritidsboligen.

– Bytt ut den gamle Geni-esken med Bezzerwizzer, som også kan utvides med såkalte «blocks» med nye kategorier.

Og til dem som vil holde seg til den gamle kortstokken i påsken, har han også et par tips å by på: Nemlig kortspillene The Mind og The Game.

– Gå for underholdning

Er det yngre barn med på påskeferie, tipser Remo Rehder om samarbeidsspillet Slide Quest, samt det mer kaotiske Hungry Hugo.

For vennegjengen mener spilleksperten man må gå for lett underholdning, og da kan spillet Stella, som handler om å assosiere bilder og ord, være midt i blinken. Eller et spill som Beat that, som også krever noe fysisk av spillerne.

For familien med barn over ti år, kan spillet 7 wonders være verdt å teste ut, sammen med et litt eldre spill som fremdeles fungerer supert, nemlig Magic Maze, framholder Rehder. Her må man jobbe i fellesskap – men uten å snakke, forteller han. Og varter også opp med tips til den aleneferierende:

– IQ-serien til Smart Games er suverene små hjernevridere i kompakte esker, med 100+ oppgaver i varierende vanskelighetsgrader.

Er det et par som skal tilbringe kveldene alene på hytta, og vil spille noe nytt, så kan de nevnte Roll & Write-spillene være fine.

– Norskutviklede Trails of Tucana er da et godt utgangspunkt, men Railroad ink, og Qwixx, kan også anbefales. Spillene kan også spilles av flere enn to, understreker Rehder. Og minner om at mange spillutviklere nå slipper instruksjonsvideoer på nettet, slik at det skal være enklere å knekke kodene når du investerer i ny spillmoro.

Hyttetradisjon

Han mener også å se at noe er radikalt endret på spillfronten de siste 20-årene.

– I Norge var det lenge slik at brettspilling var noe man gjorde for barnas skyld. Denne oppfatningen har endret seg, unge voksne har funnet fram til brettspill som er utmerket å spille etter en middag med venner. Carcassonne, Ticket to Ride og Catan har gjort mye i så måte, slår Rehder fast. Og tror slett ikke nordmenn er gått lei av spill selv om det har vært mye hyttefølelse året rundt i pandemitid. Han tror tvert imot mange vil benytte påsketiden til å være sosiale igjen – gjerne over et godt brettspill.

– I Norge har vi denne hyttetradisjonen, som gjør at vi er opptatt av brettspill i en lengre periode enn hva som er vanlig ellers i Europa. Mange steder er det en veldig typisk vintersyssel, og en veldig stor del av omsetningen er relatert til julen. Men her til lands har vi en liten omsetningstopp også rundt påsketider.