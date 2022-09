Disse kan vinne Bookerprisen

Kortlisten til Bookerprisen inneholder blant annet den korteste boka og den eldste forfatteren noensinne nominert.

Tirsdag kveld ble kortlisten til Bookerprisen offentliggjort. De seks forfatterne representerer fem forskjellige nasjonaliteter og fire ulike kontinenter, med en likevekt blant kjønnene.

Kortlisten inneholder også den eldste forfatteren noen gang til å bli kortlistet: Alan Garner vil feire 88 årsdagen på selve utdelingskvelden.

Med knappe 116 sider, er Claire Keegans Small Things Like These den korteste boken noen gang nominert i prisens historie.

Dessuten er halvparten av titlene på kortlisten representert av uavhengige forlag, og to av dem har for første gang forfattere på kortlisten, Influx Press og Sort of Books.

De seks nominerte

Her er de seks nominerte utgivelsene på kortlisten:

NoViolet Bulawayo: Glory

Percival Everett: The Trees

Alan Garner: Treacle Walker

Shehan Karunatilaka: The Seven Moons of Maali Almeida

Claire Keegan: Small Things Like These

Elizabeth Strout: Oh William!

Offentliggjøres i oktober

Forfatterne som er kortlistet mottar 2 500 pund, og en spesialinnbundet utgave av boken deres. Vinneren for Bookerprisen 2022 vil bli offentliggjort mandag 17. oktober i London. Prisvinneren mottar 50 000 pund.

Fjorårets vinner var Damon Galgut, som ble tildelt prisen for romanen The Promise.

Byttet navn i 2019

Man Booker Award ble innstiftet i 1969, og var da forbeholdt romaner skrevet av forfattere i fra Englands Samvelde, Irland og Sør-Afrika. I 2014 ble prisen utvidet til å inkludere alle engelskspråklige romaner som er publisert i Storbritannia.

Prisen skiftet i 2019 navn fra Man Booker Prize, da investeringsselskapet Man Group trakk seg som sponsor av prisen. Prisens nye sponsor er den veldedige organisasjonen Crankstart.