Bookerprisen til Damon Galgut

– Det har vært et godt år for afrikansk litteratur, sier prisvinneren. Til våren utkommer vinnerromanen på norsk.

Sørafrikanske Damon Galgut ble i kveld tildelt Bookerprisen for romanen The Promise. Han kan glede seg over 50 000 pund, 582 000 kroner, og internasjonal anerkjennelse.

Etter at juryen hadde lest de seks nominerte bøkene tre ganger hver, kunne årets leder av juryen, historieprofessor ved Harvard, Maya Jasanoff, endelig dele ut prisen.

– Etter mange diskusjoner har vi valgt en bok som har en imponerende litterær form og som utvider grensene og finner nye veier, sa Jasanoff.

Alle gode ting er tre

To av Galguts tidligere romaner har også vært nominert til Bookerprisen, men det er først nå, med The Promise, at det skulle lykkes for Galgut.

– Det har vært et godt år for afrikansk litteratur. Jeg tar imot prisen på vegne av alle historiene, fortalte og ufortalte, fra forfatterne fra det bemerkelsesverdige kontinentet som jeg er en del av. Vær så snill å fortsett å lytte til oss, vi har mer å komme med, sa en rørt og takknemlig Galgut fra scenen.

På norsk til våren

Til våren kommer The Promise i norsk språkdrakt på Gyldendal, i Johanne Fronth-Nygrens oversettelse. Forlaget har tidligere utgitt Galgut-romanen In a Strange Room, eller I et fremmed rom, i 2011.

The Promise handler om en hvit sørafrikansk familie. Med utgangspunkt i fire av familiemedlemmenes begravelser, som finner sted i ulike tiår, forteller Galgut en historie om hvordan tiden endrer familien, landet, politikken og samfunnet.

Bookerprisen deles ut til årets beste engelskspråklige roman, utgitt i Storbritannia og i Irland. Tidligere vinnere er blant andre Margaret Atwood, George Saunders, Hilary Mantel, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan og J. M. Coetzee.

Prisen, som har vært utdelt siden 1969, har tidligere gått under navnet The Booker Prize for Fiction og The Man Booker Prize, og må ikke forveksles med The International Booker Prize som går til beste oversatte roman (til engelsk), og som i år ble tildelt fransk-senegalesiske David Diop.