Nok et kull er uteksaminert fra Fagskolen for bokbransjen.

– Jeg har jobbet i bokhandel, i Norli Universitetsgata i mange år, men jeg ville utvikle meg mer i faget og syns Fagskolen virket som et godt ledd i en videreutdanning, sier Anna.

I disse dager uteksamineres nok et kull fra Fagskolen. Siden 1915 har Fagskolen for bokbransjen utdannet elever i bokbransjens mekanismer. Det er for mange et yndet utdanningssted for å øke kompetansen og videreutvikle seg i bokfaget. Det var tilfellet for Eirin fra Norli Haugesund:

– Som femåring stod jeg på Torgalmenningen i Bergen og tittet inn i bokhandelen. Jeg sa til faren min: «Det der må være verdens beste sted å jobbe». Nå jobber jeg i Norli, og det er virkelig verdens beste jobb. Så nå er målet mitt å lage verdens beste bokhandel i Haugesund.

– Det er en stor vilje til å utfordre status quo

– Det å møte folk som virkelig brenner for litteraturen, har vært veldig interessant. Dette er virkelig verdens beste bransje, sier Kristian – som har jobbet i Outland i en årrekke, og nå går Fagskolen fordi han gjerne vil jobbe videre med bøker.

Elevene er enige om at året ved Fagskolen har overgått alle forventninger.

– Det har virkelig det. Jeg var veldig spent på hvordan det skulle fungere med det tette programmet, men all ære til forelesere som klarer å gjøre hvert eneste emne kjempespennende – selv juss og økonomi. Det var vært stor variasjon også, med foredrag alt fra Fritt Ord til Cappelen Damm, sier Eirin.

– Jeg har fått en faglig tyngde jeg, selv etter mange år i bokhandel, manglet, sier Anna.

Et høydepunkt elevene trekker frem var det private bokbadet med Vigdis Hjorth og Mona Høvring.

– Og markedsoppgaven med Gyldendal, hvor vi skulle lage en egen markedsføringsplan for utgivelsen av Katherine Webbs roman og fremføre den for markedsavdelingen. Det var kjempemorsomt, sier Eirin.

– Hva er den viktigste lærdommen dere tar med dere fra dette året?

– At det er en stor vilje til å utfordre status quo i bokbransjen. Det finnes mange aktører som vil riste opp litt, sier Kristian.

– Jeg tar med meg Fagskolens motto; «I bokens tjeneste». Alle vi har møtt er enige om bokens viktighet. Man er kanskje litt uenige om hvordan man best kan formidle litteraturen, selv om man deler samme lidenskap.

Ti år i forlag, ti år i bokhandel, ti år i….

– Det har bare vært hyggelige folk i klassen vår, ler Eirin.

Og Kristian og Anna istemmer: Det har vært et utrolig godt samhold i klassen.

– Det har vært veldig positivt å kjenne at det er plass til individet i denne store gruppen. Her er alt fra veteraner til sesonghjelper – og i alle aldre, sier Kristian.

– Nå når dere er uteksaminert: Hva er drømmejobben i bransjen?

– Jeg vil lage Vestlandets, nei Norges, nei Verdens beste bokhandel i Haugesund. Og nå med Fagskolens kunnskap i bagasjen, skal det virkelig skje saker og ting, sier Eirin.

– Jeg har en drøm om å bli skjønnlitterær redaktør, sier Anna.

– Jeg skal faktisk starte på bibliotekarutdanning, men jeg har også lyst til å jobbe i den type bokhandel man ser i film. Og så vil jeg jobbe i forlag. Vet du, jeg tar ti år i bibliotek, ti år i bokhandel, ti år i forlag og så ti år som forfatter. Så kan jeg pensjonere meg.