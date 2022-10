NOBELPRISEN: Det ble en Gyldendal-forfatter - nok en gang!

– Dette er så stort! Vi i Gyldendal er over oss av begeistring for tildelingen av Nobelprisen til Annie Ernaux. Hun er en helt unik forfatter som skriver bøker som handler om oss alle, og hun har flyttet grensene for hva som regnes som et litterært språk. Hun skriver sylskarpt og vakkert, fra et folkelig sted, og bruker personlige erfaringer for å skildre oss alle og våre egne levde liv. Og bøkene hennes er stadig brennende aktuelle, sier Cathrine Bakke Bolin, forlagssjef for oversatt skjønnlitteratur.

En av Frankrikes viktigste nålevende forfattere

Annie Ernaux debuterte med romanen Les Armoires vides i 1974 og har skrevet over 20 bøker siden det. Hun er kjent for sine renskårne og komprimerte erindringstekster som skildrer klassekamp, kollektive erfaringer og kvinnens stilling gjennom det siste århundret.

Ernaux har mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap, blant annet den høythengende Renaudot-prisen i 1984, og i 2019 var hun nominert til Man Booker International.

«Jeg gremmes over ikke å ha oppdaget Annie Ernaux tidligere … en usedvanlig klar og smart stemme. … Hun spinner en imponerende vev av personlig erfaring kombinert med fransk og europeisk samfunnsutvikling i hennes levetid. (…)» – Erlend Loe, Aftenposten.

Gyldendal ga ut Annie Ernaux’ En lidenskap allerede i 1993 og igjen i serien Moderne klassikere i 2018. I 2020 utkom Årene og Hendelsen, og Ernaux fikk sitt store gjennombrudd i Norge. Et samlet kritikerkorps hyllet bøkene hennes, og Årene lå lenge på bestselgerlisten her hjemme. I tiden etter har Gyldendal utgitt Far og En kvinne, samt Sommeren 58.

Et Annie Ernaux-år

2022 har vært et Annie Ernaux-år her i Norge, med lanseringen av Den unge mannen og norsk kinopremiere av den franske filmen «Hendelsen» (basert på romanen ved samme navn). Annie Ernaux gjestet også Oslo i august for første gang til en fullsatt Universitetsaula med over 450 mennesker, og hun gjorde også en opplesning på Gyldendalhuset. Det var en historisk begivenhet som neppe vil bli matchet med det første.

Gyldendal jobber nå med å tilgjengeliggjøre alle Annie Ernauxs titler på norsk, og allerede i februar kommer Jeg er fortsatt her inne i mørket i Henninge Margrethe Solbergs oversettelse. Boken lanseres 24. februar.