Dette er bøkenes beste stemmer

I prisutdelingen Storytel Awards skal de beste lydbokinnleserne i Norge kåres. Nå er årets finalister klare.

Den 14. mars går prisutdelingen Storytel Awards av stabelen. Nå har 16 000 publikumsstemmer kommet frem til årets finalister.

Stort spenn mellom forfatterne

Storytel opplyser at det er særlig knyttet stor spenning til kategorien «Innlesing av egen bok». Lydboklytterne har valgt å løfte frem stortingspresident Masud Gharahkhani (Norge i mitt hjerte), tidligere B-gjengleder Ghulam Abbas (Gudfaren), programleder og amerikaner Thomas Seltzer (Amerikansk karmageddon) og fenriken fra Kompani Lauritzen, Geir Aker (Fenrikens førstegangstjeneste) til årets beste innleser av egen bok.

– Vi ser at lytterne omfavner bøker som er lest av forfatterne selv. Det gir en helt egen nerve når forfatteren bringer oss nærmere fortellingen ved å selv lese høyt. Når for eksempel Thomas Seltzer nynner og hoster og kommenterer egen tekst, tilføres historien en dimensjon som den trykte teksten ikke kan tilby, sier administrerende direktør i Storytel, Ole Werring.

Flere får ørene opp for lydboken

I 2023 ble det lyttet til over 12 millioner lydbøker bare i Norge.

– Det er vinn-vinn for flere. Det gir inntekter til forfatterne, innleserne og alle som står bak en lydbokproduksjon. Forlagene får nye inntekter, som igjen sikrer oss bokelskere tilgang på flere nye bøker i fremtiden, sier Werring.

Nå gleder han seg stort til å feire innleserne, som bidrar til å tilgjengeliggjøre litteraturen for flere.

– Vi i Storytel brenner for boken i alle dens former. Høytlesing har alltid vært en hjørnestein i bokens historie. Nå ser vi at det er en av bokens største fremtidsmuligheter, avslutter Werring.

Årets finalister

Her er årets finalister i kategorien Barn og ungdom:

Erlend Klarholm Nilsen

Mathilde Storm

Rolf Magne G. Andersen

Scott Maurstad

Innlesing av egen bok:

Geir Aker

Ghulam Abbas

Masud Gharakhani

Thomas Seltzer

Krim og spenning:

Christoffer Staib

Dennis Storhøi

Helge Winther-Larsen

Ivar Nergaard

Romaner:

Anderz Eide

Benjamin Helstad

Christoffer Staib

Kim Haugen

Sakprosa:

Anders Ribu

Ivar Nergaard

Ola Otnes

Silje Breivik

Underholdningsromaner:

Hedda Munthe

Hilde Grythe

Siv Charlotte Klynderud

Sofie Asplin