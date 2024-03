Prisdryss hos Aschehoug

Forlegger Mads Nygaard delte ut Aschehougs barnebokpris, Aschehougs debutantstipend og Mads Wiel Nygaards legat til tre Aschehoug-forfattere.

Under en tildeling i Aschehougs egne lokaler i går kveld, delte forlagssjef Mads Nygaard ut årets Aschehougpriser.

Aschehougs barnebokpris ble tildelt Ida Tufte Michelsen, for hennes bokserie om Alma Freng. Alma Freng og solfangerne utkom i 2020, og det har senere kommet tre ytterligere bøker i serien, senest Alma Freng og Skjebnerådet i 2023.

Mads Nygaard sa følgende i sin tale til prisvinneren:

«Årets vinner av Aschehougs barnebokpris har skrevet fire bøker i en barnebokserie vi aldri har sett maken til. Med kløkt, varme, overskudd og svært god penn har vinneren skapt et univers der solstråler ikke bare skinner, de hjelper deg å fly – og der et lite knips kan få tiden til å stå stille. Dette er magiske fabler det er umulig å legge fra seg. Fortellingene er ambisiøse, forbløffende godt tenkt og svært velskrevne. De balanserer perfekt mellom lek og spenning, humor og alvor.

Forfatteren har skapt viktig barnelitteratur: med komplekse karakterer i et stort tenkt univers, uredd i møte med vanskelige temaer og med mye på hjertet.»

Brakdebutant ble hedret

«En slik suksess skjer nesten aldri, og i hvert fall ikke med en debutant. Boka overrasker og tar norsk litteratur til et uventet sted», sa Nygaard om prisvinneren av Ascehougs debutantpris.

Og det kunne jo nesten ikke bli noen andre enn Oliver Lovrenskis debutbok Da vi var yngre. Boken fikk en forrykende mottakelse da den utkom i fjor. Den 19-årige forfatteren og boka hans fikk umiddelbart stor oppmerksomhet og strålende anmeldelser av et samlet pressekorps. Lovrenski mottok Bokhandlerprisen som den yngste forfatteren noensinne – og er siden blitt nominert til Brageprisen, Lytternes romanpris og Tarjei Vesaas’ debutantpris. Boka figurerte på de fleste listene over Årets beste-bøker for 2023. Den er solgt til 14 ulike land og har et samlet opplag på 63 000 eksemplarer.

«Det er en oppvekstskildring på speed. Fortellingen har en rytme og timing som er uhyre presis. Øyeblikksbildene aktualiserer og speiler unge liv som leves i Oslo akkurat nå. Språket hører Oslo-gata til, sosiolekten får hovedpersoner og miljø til å framstå både autentiske og fremmedartete på samme tid – og fører leseren tett på. Lovrenski makter å gjøre hovedpersonene sine så levende, hele og menneskelige at leseren finner veien rett inn i deres verden. Det er ikke vakkert alt som finnes der, men vi kjenner at det angår oss. I denne romanen er det mer levd liv enn mange av oss noensinne rekker å oppleve. Dette er en hardbarket fortelling med poetisk nerve», sa Nygaard.

Legatet til Eggen

Mads Wiel Nygaards legat er en skjønnlitterær pris som utdeles årlig av forlaget Aschehoug. Prisen skal være en anerkjennelse av et kvalifisert forfatterskap, og utdeles etter innstilling fra forlagets redaksjon og ledelse.

I år ble den tildelt Jo Eggen. Forlagssjefen sa følgende i sin tale til prisvinneren:

«Å gå inn der hvor ingenting skjer og se at noe likevel åpner seg. Å skildre ingenting og dermed en hel uendelighet av ting. Årets mottaker av Mads Wiel Nygaards legat er en poet som har holdt på en stund; allerede i 1980 fikk han Tarjej Vesaas’ debutantpris for diktsamlingen Ting og tings skygger.

Forfatteren skildrer alt fra det helt stillferdige, det banalt hverdagslige, til akutte politiske problemstillinger, eller til mytologi og lange kulturhistoriske linjer. Han kombinerer det såkalt høye og lave, i dikt som er like fulle av rik intellektualisme som av humoristisk vidd, av plutselig rørende sanselighet, og like plutselig aggressiv brodd. Hvor enn han fester blikket, later det til, avtegnes en umiddelbar og dypt menneskelig tilstedeværelse.»