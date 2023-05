– Dette er bare starten

Den første utgaven av WEXFO Youth er gjennomført. Men allerede nå er støtten til neste års konferanse sikret.

– Det har vært stressende og kjempestort og mye dårlig vær – men ungdommene har gjennomført med glans. Rammeverket var godt på plass og det kan de være stolte av, sier prosjektleder for WEXFO Youth, Maren Sønsterudbråten Lindberg.

Tidligere denne uken gikk WEXFO, altså World Expression Forum, av stabelen i Lillehammer. Parallelt har også WEXFO Youth blitt arrangert for første gang.

– Etter WEXFO i fjor kom det tilbakemeldinger på at flere ville høre fra unge stemmer og ikke minst få flere ungdommer engasjert. Derfor ble det satt sammen en gruppe basert på ungdomsrådet her på Lillehammer, som skapte WEXFO Youth, forteller Lindberg.

«Vi er alle bare mennesker»

– Fokuset var å samle ungdom ett sted for å lære om ytringsfrihet og viktigheten av å si meningene sine på en riktig måte, forteller Lindberg.

WEXFO Youth ble innledet med seminarprogram på Utøya, hvor 60 deltakere fra hele verden var samlet fra 19 til 21. mai. Tidlig denne uken flyttet de seg til Lillehammer. Her har de deltatt i workshops, aktiviteter og paneldebatter om blant annet sosiale medier og passion activism. Og alt har vært planlagt av ungdomsgruppen:

– Jeg har kun hjulpet til med å pusle sammen puslespillbrikkene av ideer, forteller Lindberg.

24. mai var siste dag av WEXFO Youth, og da var det invitert til Network Conference på Scandic Lillehammer.

– Dette er ikke nødvendigvis kun for ungdommen, men for alle som er engasjert i å forbedre ungdommens deltakelse i samfunnet. Tanken bak WEXFO Youth er at det skal være globalt og at det skal dreie seg om ideen: «Vi er alle bare mennesker».

Har sikret støtte til neste år

WEXFO Youth vil også gå av stabelen neste år, og da med en planlagt oppskalering til 100 deltakere fra hele verden.

– Ungdommen har allerede masse ideer til både aktiviteter og skala for neste år. Nå skal vi kjøre en evaluering, og se hva WEXFO Youth kan gjøre for å bli enda bedre. Dette er bare starten, sier Lindberg – som avslutningsvis legger til at de allerede har sikret støttet til neste år, gjennom Sparebankstiftelsen.