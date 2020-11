Dette er årets vakreste bøker

I år hedres 49 bøker med gull, sølv og diplom.

Grafill-konkurransen Årets vakreste Bøker har eksistert siden 1933 og er den eneste konkurransen som løfter frem formgiverne og den visuelle delen av bokbransjen.

Årets vakreste bok er Hope Blinds Reason av Terje Abusdal og Gösta Flemming, boken mottar også gull i kategorien Artists´ books. Begrunnelsen står mot slutten av vår sak. Her er vinnerne i de forskjellige kategoriene.

Skjønnlitteratur – Voksen

Sølv til Aslak Gurholt i Yokoland for I den tomme varmen av André du Bouchet, Flamme Forlag

Diplom til Aslak Gurholt i Yokoland og Tim Ng Tvedt for Stillas av Thea Trøen Bjertnes, Flamme Forlag

Diplom til Stian Hole, John Erik Riley og Elisabeth Vold Bjone i Cappelen Damm for På randen av Vigeland av Roy Jacobsen, Cappelen Damm

Skjønnlitteratur – barn og ungdom

Diplom til Inga H. Sætre for Kjempefesten av Iben Akerlie, Aschehoug.

Diplom går til Kristoffer Kjølberg for Verdens verste leirskole av Marius Molaug, Gyldendal.

Skjønnlitteratur – Bildebok

Gull til Mari Kanstad Johnsen for 3 2 1 av Mari Kanstad Johnsen, Gyldendal.

Sølv til Rune Markhus for Ring, ring! av Gaute Gjøl Dahle, Gyldendal.

Sølv til Marianne Gretteberg Engedal for Pølsetjuven av Marianne Gretteberg Engedal, Det Norske Samlaget.

Diplom til Kaia Dahle Nyhus og Elisabeth Vold Bjone i Cappelen Damm for Grevlingdager av Gro Dahle, Cappelen Damm.

Diplom til Åshild Kanstad Johnsen for Skoleape av Liv Gulbrandsen, Aschehoug.

Skjønnlitteratur – Illustrert bok

Gull til Marianne Engedal i Skinkeape og Ingeborg Ousland for Når er jeg gammel nok til å skyte faren min? av Åse Ombustvedt, Ena – et imprint i Vigmostad & Bjørke.

Sølv til Kim Hiorthøy for Helvete av Erlend Loe, Cappelen Damm.

Diplom til Aslak Gurholt i Yokoland og Tim Ng Tvedt for Ikkje vekk dei vaksne av Kjersti Wøien Håland, Flamme Forlag

Faktabok – Voksen

Gull til Carl Gürgens og Node Berlin Oslo for Postnordisk. Redaktører: Jonas Ekeberg, Elin Maria Olaussen og Karen Christine Tandberg, Torpedo Press.

Sølv til Rune Døli i Modest for Jødenes historie i Norge. Redaktør: Håkon Harket, Forlaget Press.

Sølv til Anders Bergesen i Superultraplus Designstudio for Blod og bein. Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie. Utgitt av Nasjonalbiblioteket.

Diplom går til Anette L’orange i Blunderbuss for Boka om boka – gjennom to tusen år av Hans Johan Sagrusten, Verbum forlag.

Diplom går til Jens Johan Tandberg i Feed og Asbjørn René Josdal for Exit! Historier fra Munchmuseet. Redaktører: Kristin Valla, Karen E. Lerheim, Josephine Langebrekke, Elisabeth Byhre ved Munchmuseet. Utgitt av Munchmuseet

Diplom går til Martin Lundell ved Kunsthøgskolen i Oslo og Thomas Ekström for Historien om Mor Godhjerta av Kaja Schjerven Mollerin, Gyldendal.

Faktabok – Barn og ungdom

Gull til Magnhild Winsnes for Jenteboka av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, Aschehoug.

Sølv til Anna Fiske for Hvordan lager man en baby? av Anna Fiske, Cappelen Damm.

Diplom går til Even Suseg og Michael Ray Vera Cruz Angeles for Third Culture Kids. Redaktører: Aon Raza Naqvi og Kaisa Hoel, Gyldendal.



Fotobok/Kunstbok

Gull til Carl Gürgens og Levi Bergqvist for Marianne Hurum – Krabbe, Lillehammer Kunstmuseum.

Gull til Aslak Gurholt i Yokoland og Kim Hiorthøy for Ferdig omslag kommer snart, Flamme Forlag.

Sølv til Snøhetta for Edvard Munch: Landscapes of the soul Munchmuseet / Ithra

Sølv til Snøhetta, Josh Finklea i Sharp Type og ANTI i samarbeid med Elmer Stefan for The Great Monster Dada Show. Redaktører Ana María Bresciani / Henie Onstad Kunstsenter og Oda Wildhagen Gjessing / Sparebankstiftelsen DNB, Kontur.

Diplom går til Tord Sandholt, Linda Skarpås og Fredrik Temte i StudioGeist for IL10 — monografi. Prosjektansvarlig: Ingrid Lønningdal. Teknisk Industri AS.

Bokomslag – Voksen

Sølv til Rune Døli i Modest og Magnus Voll Mathiassen for Alltid rabiat – Jens Glad Balchen og den kybernetiske tenkemåten. Redaktør: Andreas Nybø, Fagbokforlaget.

Sølv til Aslak Gurholt i Yokoland for Kunsten og livet av Kjetil Røed, Flamme Forlag.

Sølv til Anders Bergesen i Superultraplus Designstudio for Blod og bein. Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie, Nasjonalbiblioteket

Diplom til Katrin Berge og Elisabeth Vold Bjone i Cappelen Damm for Garden under jorda av Brynjulf Jung Tjønn, Cappelen Damm.

Diplom Aslak Gurholt i Yokoland for Svamp av Morten Langeland, Flamme Forlag

Bokomslag – Ungdom

Sølv til Marianne G. Engedal / Skinkeape og Ingeborg Ousland for Når er jeg gammel nok til å skyte faren min? av Åse Ombustvedt, Ena – et imprint i Vigmostad & Bjørke.

Diplom til Sigbjørn Lilleeng og Majlin Keilhau for Dette er ikke oss av Neda Alaei, Gyldendal.

Bokomslag – Barn

Gull til Mari Kanstad Johnsen for 3 2 1 av Mari Kanstad Johnsen, Gyldendal

Sølv til Marianne Gretteberg Engedal for Pølsetjuven av Marianne Gretteberg Engedal, Det Norske Samlaget.

Serier

Gull til Martin Lundell ved Kunsthøgskolen i Oslo og Stefan Ellmer for Serie: GJ av Georg Johannesen, Cappelen Damm

Sølv til Levi Bergqvist i Studio Levi Bergqvist og Rune Døli i Modest for Gyldendal juridiske kommentarserie. Redaktør:er Gro Trude Gjestrud, Ida Kyhring og Anne Birgitte Sone, Gyldendal.

Diplom til Jørn H. Sværen i England Typografisk verksted for Den engelske kanal. Redaktører: Jørn H. Sværen og Bjørn Aagenæs, Kolon forlag

Diplom til William Stormdal og Halvor Nordrum i Pseudonym Publishing for Interlogue 01, Interlogue 02, Interlogue 03 av Fredrik Høyer, Ragnhild Bøhler og Kristine Utne Stiberg, Pseudonym Publishing.

Tegneserier

Gull til Martin Ernstsen for Sult av Martin Ernstsen og Knut Hamsun, Minuskel forlag.

Sølv til Max Estes for Flommen av Max Estes, Cappelen Damm.

Diplom til Mette Hellenes og Espen Holtestaul i No Comprendo Press for Kebbelife. Burning Babe av Mette Hellenes, No Comprendo Press.

Diplom til Flu Hartberg for Bøtte av Flu Hartberg, No Comprendo Press.

Artists´ books

Gull til Terje Abusdal og Gösta Flemming for Hope Blinds Reason av Aveek Sen, Journal.

Gull til Randi Annie Strand for PRISME 1

Sølv til Greger Ulf Nilson og Anders Bergesen for The War Paint Box, Forlaget Press.

Sølv til Ane Thon Knutsen for The Mark on The Wall.

Diplom går til Damian Heinisch og Andreas Rød Skilhagen for 45, Self-publishing PYLOD.com

Åpen klasse

Gull til Petri Henriksson i Blank Blank, Yann Chateigné og Sara Risvåg for Bringing Something Back, Koenig Books.

Sølv til Silje Nes i Stipla og Oddvar Torsheim for Ulyzes, Skald.

Diplom går til Randi Annie Strand og Joana Bruno i LevArt for 99/9 VESTERVIK av Svenn Arne Lie, LevArText.

Årets best tilrettelagte Bok

Sult av Martin Ernstsen, Minuskel Forlag

Juryens begrunnelse:

Martin Ernsten har med sin ambisiøse adaptasjon av Hamsuns Sult skapt et verk som står solid på egne kunstneriske ben. Tegneserien byr leserne visuell fortellerkunst fra øverste hylle: Fra sobre detaljerte skildringer av 1880-tallets bymiljø i neddempet sepia,

til fargesprakende fremstillinger av hovedpersonens febrile fantasier. Fra luftige elegante oppslag til effektiv dveling ved detaljer, fra naturalistisk tegnestil til lekne visuelle metaforer – som når hovedpersonen i fornedrelse synker sammen som en snegle i rennesteinen. Gjennom tegneserien veksler Ernstsens bruk av fortellergrep og visuelle virkemidler. Grepene er hele veien dypt integrert i fortellingen og løfter fram

dens eksistensielle tematikk for nye og gamle lesere.

Årets vakreste Bok

Hope Blinds Reason

Av Terje Abusdal og Gösta Flemming

Juryens begrunnelse:

Et prosjekt som virkelig står ut i mengden med sin kompromissløse søken etter uttrykkskraft. Sylskarpt gjennomført med et perfekt destillat av et åpenbart massivt materiale. Vanvittig presist i hver minste detalj. Hvert oppslag treffer deg som en knyttneve i magen, men styrer presist utenom klisjeene. Dette er en bok som ikke slipper taket. Kirurgisk kuraterte oppslag som snakker med hverandre; Bæm! Natt. Blitz. Rødt. Svart. Blått. Blod. Vann. Ingenting kjennes overflødig her. Få men veldig sterke fotografier, samlet i det som blir en svært ladet bok om en av de mest elementære av menneskelige erfaringer; kjærlighet og tap.