– Det er ikke farlig å bryte med normen

BARNEBOKPROFILEN: Datteren til Mariko Miyata-Jancey ville ha kort hår. Det inspirerte til debutromanen.

Mariko Miyata-Jancey (f. 1989) er danser og koreograf, med master i koreografi fra KHiO. For tiden arbeider hun med en master i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling ved NBI. Mieko danser er hennes første bok.

Forfatter: Mariko Miyata-Jancey

Aktuell med: Mieko danser (Gyldendal)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Før jeg skrev Mieko danser, hadde jeg vært mye rundt endel mennesker som slet med å kunne være seg selv, uten å møte mange fordommer. Jeg var også veldig inspirert av datteren min, som ville ha kort hår, men som da ofte fikk spørsmål om hun var en gutt. Jeg kjente også at det var en viktig historie for meg som voksen, i det jeg merket min egen usikkerhet på om hun skulle få lov til å klippe det. Men hvorfor skal ikke hun få lov til å ha kort hår, på samme måte som gutter, og dermed slippe å bruke tid på å gre og flette og sette håret i strikk?

– Dette var utgangspunktet for karakteren Mieko, som så begynte å få et eget liv og vilje, fylt av dans, forelskelse og følelser!

– Jeg håper historien om Mieko lar folk føle at de kan være akkurat den og det de vil, så lenge det ikke skader noen andre. Jeg vil vise at mange normer kun er oppfatninger om hva som er vanlig å gjøre, og at det dermed ikke er farlig å bryte med de. Ved å erfare denne enkle sannheten, om at det ikke er farlig å være utenfor normen, vil det forhåpentligvis ikke bli så vanskelig eller skummelt å møte normbrytende atferd, enten om det er i seg selv eller hos andre. Jeg håper denne boka kan inspirere både de yngste og de eldste, og alle midt i mellom, til å romme alt vi er, både andre og oss selv.

– Tre barnebok-favoritter:

– And, Døden og Tulipanen av Wolf Erlbruch, Pølsetjuven av beste Marianne Gretteberg Engedal aka Skinkeape og Gubben og katten-bøkene med muklene og alle de morsomme detaljene i illustrasjonene av Sven Nordqvist.

– Sjekk ut:

– Hvordan lager man en baby og Museum av Anna Fiske. Så gøyale og informative samtidig!

– Hvordan jobber du?

– Dette er jo min første bok som er blitt ferdigstilt, så det er jo ikke sånn at jeg har de mest inngåtte vanene. For å tjene penger må jeg jo gjøre andre ting først og fremst, samtidig som jeg vil prioritere nok tid til skrivingen til å få skrevet noe.

– Og prosessen med å skrive går opp og ned og bort og rundt, og er irriterende vanskelig å gjennomføre når det egentlig passer inn på timeplanen.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Jeg elsker det siste oppslaget i Mieko danser, der Mieko hopper av sted liksom videre og ut av historien. Men jeg elsker også det første oppslaget, hvor Mieko blir gredd av moren, storesøsteren er irriterende og faren tar oppvasken i bakgrunnen. Det er en så fin varme i dette oppslaget, en varme som jeg tenker gjør friheten i hoppet til Mieko på det siste oppslaget mulig.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Det er vanskelig å si nå synes jeg, men en bok jeg i hvert fall husker gjorde veldig inntrykk var Pappa Pellerins datte» av Maria Gripe. Jeg husker ikke mer av hva den handler om enn at den grep meg så det gjorde fysisk vondt. Den var veldig trist tror jeg.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Jeg skulle gjerne møtt Snusmumrikken. Han har jo en slik mystisk og tiltrekkende aura. Da skulle jeg prøvd å holde meg rolig og kul og bare sittet turvant ved bålet og ikke pratet for mye eller på andre måter forstyrret skogens stillhet.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Det var et veldig vanskelig spørsmål. Kanskje Barbapapa, det virker veldig gøy å kunne forandre seg slik han gjør, i tillegg virker det som at han har et godt liv, og etter hvert får han en veldig fin familie.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Hadde jeg visst det så hadde jeg allerede skrevet flere barnebøker! Kanskje jeg finner det ut snart?

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– På eventyr med Potter! Jeg er skikkelig fan av Pippi altså, men i virkeligheten hadde nok den litt oppesne holdningen hennes gått meg skikkelig på nervene. Dessuten skulle jeg veldig gjerne sett alle de morsomme magiske dyrene og duppedittene som finnes i Potter-universet! For ikke å snakke om at jeg ville lært meg noen trylleformler selv. Jeg har vokst opp parallelt med Potter, det vil si, den første boken kom ut i Norge da jeg var ti år, så jeg håpet inderlig på å plutselig få et brev fra Galtvort.