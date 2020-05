Det BLIR Frankfurt, men …

Juergen Boos skal komme med en uttalelse "innen fire til seks uker", men allerede nå letter han litt på sløret om høstens Frankfurt-messe

– Messen vil bli avholdt, men det vil bli en totalt annerledes opplevelse. Verden har forandret seg og vil aldri gå tilbake til det den var før, sier Frankfurt-sjef Juergen Boos i et podcastintervju med Publishers Without Borders, gjengitt hos Publishers Weekly. Boos mener messen skal klare å lage et arrangement som har verdi både for dem som har vært på messen før og de som aldri har besøkt Frankfurt.

Messen har foreløpig dato 14.-18. oktober, men innen «fire til seks uker» skal han gi mer informasjon om nye endringer som følge av coronasituasjonen på det tidspunktet.

Skiller publikum og utstillere

I podcasten avslører han planer om å skille utstillere og bransjefolk fra vanlige besøkende. Sistnevnte utgjorde litt over en tredjedel av de 302.000 besøkende under fjorårets messe, der Norge var hovedland. Mange kan også ha problemer med å reise til messen, men 70,6 prosent av de besøkende i fjor kom fra Tyskland og 22 prosent fra Europa utenfor Tyskland. For å kunne skaffe nok overnatting og fasiliteter til alle på en trygg måte, mener Boos man kan ta i bruk alle hallene på messeområde og andre steder i Frankfurt enn man har brukt hittil.

Diverse arrangementer vil bli helt eller delvis digitale, det gjelder både åpningen, pressekonferansen og presentasjonen av Canada som hovedland, men dette er situasjonen nå, tidlig i mai måned. Innen «fire til seks uker» kan mye ha forandret seg. Juergen Boos har ikke for lite å gjøre denne våren og sommeren.

Men nettverkene lever

Når det kommer til festene og de uformelle nettverkstreffene, er Boos mer sikker, ifølge Publishers Weekly:

– De fleste foregår utendørs, i sol og regn, så jeg er sikker på at vi finner en måte å videreføre disse på en trygg måte. Men det vil bli annerledes.