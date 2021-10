DISSE ANBEFALER JEG: – Som guttemamma vet jeg hvor viktig det er å prate om disse tingene som gutta absolutt ikke vil prate om.

Kjersti Thon, butikksjef hos ARK Nerstranda i Tromsø, anbefaler Gutteboka av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, men øverst i hennes egen bunke ligger den nye romanen til Herbjørg Wassmo.

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn dem som står i frontlinjen i norsk bokbransje? BOK365 presenterer ukentlig bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land.

– Hvilke bøker anbefaler du for tiden?

– Nå i høst har jeg lest en del dokumentarbøker og anbefaler Asbjørn Jaklins Flukten med Norges gull. Utrolig spennende og engasjerende bok. Denne blir nok en bestselger til jul, særlig her i Tromsø. Jeg var nettopp på lanseringen av Et isbjørnliv av Arne Egil Tønset og ble enda mer fascinert av dette flotte dyret. Boka byr på både den nyeste isbjørnforskningen samt en manns ønske om å endelig få møte dette flotte og skumle dyret. Til barna og ikke minst foreldrene deres anbefaler jeg Gutteboka av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl. Gutters vei gjennom puberteten til voksne menn – denne boka bør ligge i ethvert tenåringshjem. Som guttemamma vet jeg hvor viktig det er å prate om disse tingene som gutta absolutt ikke vil prate om, men som de lurer fælt på. Så kan de sniklese når ingen ser dem…

– Hvilken bok gleder du deg mest til å lese denne høsten?

– Herbjørg Wassmo sin nyeste Mitt menneske står øverst på lista mi. Jeg gleder meg alltid til nye bøker av den flotte, spreke dama. Jeg ser også fram til å lese boka til Espen Rostrup Nakstad og boka om Camilla Stoltenberg. Vi er jo nysgjerrige på hva som har skjedd det siste halvannet året. Jeg syns begge har gjort en flott jobb og gleder meg til å lese. Jeg er også veldig spent på Liza Marklund sin nye serie Polarsirkelen. Marklund er en favoritt som heldigvis kommer med nye bøker.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– I sommer kom jeg over en trilogi fra den ungarske forfatteren Agota Kristof og jeg ble helt fascinert. Jeg har aldri lest noe lignende. Den er både sår, fin, mystisk og grotesk på en gang. Jeg blir alltid lykkelig når jeg kommer over nye forfattere som klarer å fenge en garva bokleser så til de grader. Så leste mor og gutta Buffy By er eventyrlysten av Ingeborg Arvola. Den var utrolig fin, sår og herlig. Anbefaler alle å lese bøkene om Buffy By. Jeg garanterer at du blir klokere og mer tålmodig som foreldre.