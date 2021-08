Danskene erobrer Tyskland

SAGA overtar Audiobuch Verlag og blir Tysklands største lydbokforlag.

Lindhardt & Ringhofs digitale forlag SAGA overtar lydbokforlaget Audiobuch Verlag oHG. Med oppkjøpet har SAGA nå Tysklands største lydbokkatalog. Det betyr at forfatternavn som Siegfried Lenz, Simon Beckett og Lee Child har havnet innenfor SAGAs gjerde.

Globale ambisjoner

– Tyskland er Europas viktigste bokmarked, og med overtagelsen konsoliderer vi vår sterke posisjon på det det tyske lydbokmarkedet. Her forventer vi en markant vekst i takt med at digitaliseringen skyter fart og at strømming bli mer utbredt, sier Lasse Horne, forlagsdirektør for SAGA Egmont.

Horne legger ikke skjul på at SAGA har store globale ambisjoner, men tror det meste av interessante nordiske rettigheter allerede er kjøpt opp, og at ekspansjonsmulighetene heller ligger sør før Danmark.

Sterk medvind

SAGA har nå over 80 000 digitale titler på mer enn 30 språk i sin katalog. Audiobuch er Lindhardt og Ringhofs femte forlagsoppkjøp i år, og handelen gjør at SAGAs tyske katalogen teller mer enn 5000 titler.

– Forlagsbransjen har opplevd sterk medvind de siste årene, og utviklingen setter ytterligere turbo på Lindhardt & Ringhofs ambisjoner internasjonalt. Vi har fleire interessante ting i kikkerten, sier Lars Boesgaard, toppsjef i Lindhardt & Ringhof.