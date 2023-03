Dansk komet på Boklista-toppen

Thomas Korsgaards debut går rett inn på førsteplass på Boklista.

Thomas Korsgaard har fått voldsom oppmerksomhet hjemme i Danmark for sin romantrilogi. Også her på berget har den mottatt behørig kritikerros, og førsteopplaget ble revet ut av hyllene. Nå topper Hvis det skulle komme et menneske (Bonnier) Bokhandlerforeningens bokliste for skjønnlitteratur.

Ny førsteplass er det også på Barneboklista, hvor John S. Jamtlis Tungtvannsaksjonen (Strand) går rett til topps – det en knapp uke etter 70 årsmarkeringen av aksjonen. På generell-Boklista er det Klompelompe som nok en gang troner.

På pocket-Boklista er det fremdeles Valérie Perrins Å vanne blomster om kvelden (Cappelen Damm) som troner øverst, mens på E-boklista er det den svenske krimforfatteren og norgesaktuelle Stefan Ahnhem som rykker opp til førsteplassen med En helt annen historie (Aschehoug).

Boklista er utarbeidet av Bokhandlerforeningen basert på salgsstatistikk fra flertallet av foreningens medlemmer. Bokdata fra Bokbasen AS. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 9 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Thomas Korsgaard Hvis det skulle komme et menneske Bonnier 2 Jojo Moyes I dine sko Bonnier 3 Ljudmila Ulitskaja Det store grønne teltet Cappelen Damm 4 Valérie Perrin De tre Cappelen Damm 5 Camilla Läckberg Gjøkungen Gyldendal 6 Ingeborg Arvola Kniven i ilden Cappelen Damm 7 Stefan Ahnhem En helt annen historie Aschehoug 8 Myriam H. Bjerkli m.fl. Påskekrim 2023 Bonnier 9 Ellen Vahr Sykehuset på Ellis Island Aschehoug 10 Alexander Fallo Dopamin Cappelen Damm 11 Jo Nesbø Blodmåne: Harry Hole: 13 Aschehoug 12 John Irving Den siste stolheisen Gyldendal 13 Annie Ernaux Jeg er fortsatt her inne i mørket Gyldendal 14 Grethe Bøe Snøleoparden Cappelen Damm 15 Lee Child Ingen plan B Cappelen Damm

Boklista for generell litteratur – Uke 9 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 H. A. Hjelmås / T. Steinsland Klompelompe: Nye favoritter til baby J.M. Stenersens Forlag 2 Dennis Asbjørnsen Spiselig hage 2 Aschehoug 3 Trude Eide Straume Den store airfryerkokeboka Frisk 4 Marit Kolby Hva og når skal vi spise? Frisk 5 Espen Skarphagen Skarp i hagen Gyldendal 6 Jarle Enerud Påskequiz 2023 Gyldendal 7 Heidi Helene Sveen Varslerne Humanist 8 Lisbeth Bjørndal Festdrakter du syr selv Cappelen Damm 9 Torkil Færø Pulskuren Cappelen Damm 10 Inge Lindseth / Susann Stave Femdagers nullstilling Frisk 11 Espen Iversen / Eskil Aasmul Påskequiz Vigmostad Bjørke 12 Johann Hari Stjålet fokus Cappelen Damm 13 Emilie Nereng Sunnere livsstil Gyldendal 14 Kristin Holte 3-2-1 GO! J.M. Stenersens Forlag 15 Charlotte Mjelde Bli klokere på barnet ditt Frisk

Barneboklista – Uke 9 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 John S. Jamtli Tungtvannsaksjonen Strand 2 Jørn Lier Horst Operasjon Fartsstripe: Detektivbyrå nr. 2 Bonnier 3 Sam Taplin Kjæledyr: Trykk og lytt Gyldendal 4 Malin Falch Portaltreet: Andre del: Nordlys: 6 Egmont Kids Media 5 Simon Mugford Messi: Fotballstjerner Aschehoug 6 Sam Taplin Biler og store maskiner: Trykk og lytt Gyldendal 7 Lars Mæhle Monsterkrokodillen: Dinosaurgjengen: 11 Kagge 8 Camilla Brinck I duejegernes grep: Musse & Helium: 4 Cappelen Damm 9 Jayne Schofield (ill.) Min første let-og-finn lydbok med dyr Vigmostad Bjørke 10 Arne Lindmo Kråkeslottets hemmelighet: Trollheim: 1 Figenschou 11 Camilla Brinck Den siste kampen: Musse & Helium: 5 Cappelen Damm 12 Andy Griffiths Gutta i trehusets ekstremt hemmelige historier Fontini 13 Anna Fiske Hvordan snakker man om døden? Cappelen Damm 14 Beatrix Potter Petter kanin og vennene hans Vigmostad Bjørke 15 Simon Mugford Haaland ruler: Fotballstjerner Aschehoug