Corona (dagane)

Lyrisk: Denne uka runder vi årsdagen for corona-angrepet på landet. I denne anledning henter vi fram ingen ringere enn Ruth Lillegraven.

I dag legger vi februar bak oss.

På denne ukas redaksjonsmøte forteller Nora at det er ytterst sjeldent at februar begynner på en mandag og ender på en søndag, fire uker senere. Hun forteller at det vil ta 200 år før dette vil skje igjen. Jeg forstår ikke hvorfor det må ta slik tid, men tør ikke spørre. Kanskje er det skuddårene som roter det til?

Ruth Lillegraven (f. 1978 i Granvin) er blant den yngre generasjons mest profilerte diktere. Hun debuterte i 2005 og har siden skrevet en rekke bøker både for barn og voksne. I 2013 fikk hun Brageprisen for diktsamlinga Urd.

Det er ofte nesten som om man hører folkemusikk i Ruth Lillegravens poesi. Et djervt driv og rytme. De episke diktene spekulerer ikke, de skildrer. Konkret, ærlig og realt, aldri tilgjort. Ikke rart versene blir dramatisert for scenen.

I 2018 ble man kanskje litt redd for å ha mistet lyrikeren til krim sjangeren. Dette året gav Lillegraven med stor suksess, ut Alt er mitt, en psykologisk thriller på Kagge Forlag. Heldigvis kom hun allerede i fjor høst tilbake med diktsamlingen Dette er andre dagar (Tiden). Samlingen sentrerer seg rundt følgene av pandemien.

På fredag var det nøyaktig ett år siden det første tilfellet av corona ble påvist i landet.

(dagane)

26. februar

er ein onsdag

eg tek morgontoget

klokka 08.39

klokka 11.34

ser eg på telefonen

at det første tilfellet

er påvist i noreg

no skjer det

no kjem det

toget framme 13.41

spring innom polet før

bussen går, sankar flasker

på armen, flasker til mor og

flasker til far, dei som knapt

drikk, som aldri har bede meg

om å kjøpe vin til seg, no finn

eg fram musserande kvite

raude, alt skal dei få, for

så høgt elskar eg dei

og eg

har snakka med

legesøstera, har lese

meg opp, skjønt det

lenge allereie, at

no vil alt bli

annleis

(…)

mamma

seier dei

me har med

alle bøkene våre

skulen er stengt

er heimeskule no

så kjem mannen

han verkar roleg

men eg kan sjå

røyk stige opp

frå hovudet

hans

her skal me vere

saman

berre oss

på ubestemt tid

me som elles lever

liva våre i parallelle

bekkefar, bekkar som

no skal renne saman

til ei stor elv

denne familien

kjem til å implodere

lenge før påske, skriv

eg til S

og det seier du

etter berre seks timar

svarar han

det er 12. mars

alt blir avlyst avvikla

avkledd

det berre skjer

så byrjar tida å gå fortare

så byrjar tida å gå seinare

tida blir sett til heving

på kjøkkenbenken

tida blir lagt i kjøleskapet

størknar til ein hard liten

klump ingen kan sjå

kva er eller var

tida samlar seg i haugar

bak sofaen og muterer

tida løyser seg opp

forsvinn ned

i sluket

Ruth Lillegraven

Versene er utdrag – med takk til hjelp fra Arild Vedvik i Poesiringen – fra et langdikt i diktsamlingen: Dette er andre dagar (Tiden, 2020).