«Carrie» blir Booker-jurymedlem

Sarah Jessica Parker er mest kjent for rollen som Carrie i «Sex og singelliv». Nå skal hun være med i juryen som deler ut en av verdens mest prestisjetunge bokpriser.

Da Parker oppdaget at juryen for Bookerprisen leser 170 romaner på sju måneder for å velge en prisvinner, skrev hun i sosiale medier: «La meg få prøve!»

Nå får hun sjansen til å gjøre det, melder New York Times.

Sarah Jessica Parker skal nemlig inngå i juryen for Bookerprisen i 2025 sammen med forfatterne Ayòbámi Adébáyò, Kiley Reid og Roddy Doyle, som er juryleder. Med i juryen er også Chris Power, forfatter og bokanmelder for The Guardian.

Sarah Jessica Parker uttaler at oppdraget er et av hennes livs mest spennende, men er samtidig redd for at hun ikke er rollen verdig. Hun tror hun kommer til å lytte mye, men også diskutere med de andre jurymedlemmene.

– Vi skal snakke om bøker vi elsker fordi de berørte oss, fikk oss til å føle ting, sier hun til avisen. Og røper at hun kommer fra en familie med lesehester, og at moren synes hun ikke kan nå lenger i livet enn dette.

Gaby Wood, som leder Bookerpris-stiftelsen, påpeker at Sarah Jessica Parker ikke bare er en «verdensvant, nysgjerrig og lidenskapelig leser», men også selv utgir skjønnlitteratur gjennom sitt forlag SJP Lit.

Parker presenteres av Bookerprisen som «prisvinnende skuespiller, produsent og forlegger». Selv uttaler hun:

– Å lese fiksjon er portalen til andre kulturer, tradisjoner, lukter, lyder, personlige triumfer og skuffelser. Det bringer oss til empati, medfølelse og større forståelse for liv så vidunderlig annerledes enn mitt eget.