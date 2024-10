Bokhandelens sakprosapris til Quintano

Kristina Quintano er tildelt Bokhandelens sakprosapris 2024.

– Det betyr enormt mye for meg at temaet flukt og menneskerettighetsbrudd løftes frem. At mine sakprosabøker kan belyse og forklare slik at flere kanskje skjønner hvor kompleks og sammensatt en fluktrute er, gir meg pågangsmot og lyst til å fortsette å formidle, sier Kristina Quintano.

Hun er tildelt Bokhandelens sakprosapris for boken Smugler eller grenselos?, som følger menneskesmuglere i og rundt Middelhavet.

Prisen, som er på 60 000 kroner, deles ut under Norsk sakprosafestival 26. oktober på Litteraturhuset i Oslo.

«Tar leseren til kjernen av en nattsvart realitet»

Smugler eller grenselos? På innsiden av vår tids største folkevandring følger menneskesmuglere i og rundt Middelhavet. Om boken skriver juryen blant annet:

«Med et nøkternt og effektivt språk tar Kristina Quintano leseren med til kjernen av en nattsvart realitet: mennesker på flukt mot Europa. Med en kombinasjon av personlig erfaring, grundig journalistikk og dyptpløyende analyse gir hun leseren et sjeldent innblikk i den komplekse virkeligheten bak migrasjonsbølgen.»

«Smugler eller grenselos? tvinger leseren til å ta inn over seg og søke å forstå en tragedie som ofte blir forsøkt skjult, og utfordrer oss til å ta stilling til de mange moralske dilemmaene knyttet til migrasjon. Quintanos førstehånds kjennskap til situasjonen, kombinert med hennes imponerende oversikt over komplekse forhold, gir beretningen en autentisitet og dybde som er sjelden i litteraturen om dette temaet.»

Viser at vi trenger disse bøkene

Quintano forteller at Smugler eller grenselos? er den første boken i en trilogi om flukt og svik.

– Denne prisen viser meg at vi trenger disse bøkene, og ikke minst gir den et lite økonomisk løft til å gå inn i det tiende året som frilanser. Det er jeg svært takknemlig for, sier Quintano.

– Sakprosaprisen viser frem forfattere som gir oss ny innsikt i komplekse samfunnsspørsmål. Kristina Quintanos er en sterk og nødvendig stemme om en av vår tids mest presserende humanitære kriser. Bokhandlerne håper prisen kan bidra til at hun kan fortsette sitt viktige arbeid med å dokumentere og formidle virkeligheten rundt mennesker på flukt, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

– NFFO er glade for at prisen kan bidra til å løfte fram en av de store krisene i vår tid, og slik viser sakprosaens betydning for å gjøre oss alle litt mer opplyste. I tillegg er prisen en anerkjennelse til Kristina Quintanos modige forfatterskap, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Om Bokhandelens sakprosapris

Bokhandelens sakprosapris har blitt delt ut årlig siden 2011 og tildeles et lovende forfatterskap i etableringsfasen. For å komme i betraktning må forfatteren ha en ny utgivelse det inneværende året.

Sakprosaprisen deles ut av Bokhandlerforeningen i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Juryen er oppnevnt av NFFO og har i år bestått av Espen Stueland, Anders Johansen og Merete Morken Andersen (juryleder). Kristine Isaksen fra NFFO har vært sekretær for juryen.