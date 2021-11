Brage til Jon Fosse

Hvorfor ikke forkorte Nobel-ventetiden med en Brage-pris? Statuetten for årets beste skjønnlitterære utgivelse går til Jon Fosse.

Kanskje ingen stor overraskelse, når han først var nominert til årets Bragepris: Jon Fosse tar hjem prisen for årets beste skjønnlitterære utgivelse for Eit nytt namn. Septologien VI-VII (Det Norske Samlaget). Å ramse opp alle priser Fosse tidligere har mottatt, vil ta hele kvelden. Blant disse er Nordisk Råds litteraturpris. Svenska Akademiens nordiska pris, Aschehougprisen og Gyldendalprisen. Nå kan han også ta med deg en Brage-statuett hjem til Grotten.

– Boka har en beskjeden ytre handling og et beskjedent persongalleri, men det handler om de helt store spørsmålene i livet, sa kulturminister Anette Trettebergstuen under Brage-utdelingen på Dansens Hus.

– Det er blitt endel nominasjoner, men det tok sin tid før jeg fikk den. Det får være en trøst for de nominerte som ennå ikke har fått prisen, sier Fosse.

Han takker redaktøren sin og forlaget Samlaget, som han har vært tilknyttet siden 1980.

– Det er det lengste faste forholdet jeg har hatt, sier Fosse med glimt i øyet.

Tro og tvil

Juryen fremfører dette om vinneren: «På mesterlig vis avsluttes Septologien med Eit nytt namn. Boka fungerer som enkeltstående roman, men kan likevel ikke vurderes løsrevet. Fortellingen om Asle, Jon Fosses storverk, er med dette fullendt. Romanens ytre handling og persongalleri er skåret helt inn til beinet. Tematikken er like fullt svimlende. Skjebnens innvirkning på individet, maktesløshet og tilfeldigheter er aspekter ved livet og tilværelsen som har opptatt Fosse gjennom hele forfatterskapet. Gjennomgående sitter hovedpersonen og kunstmaleren Asle og ser ut av vinduet, hviler blikket mot et punkt i fjorden. Han beslutter at han ikke vil male lenger, rydder opp etter seg og leverer fra seg sine siste malerier til sitt faste galleri i Bjørgvin. Det er tid for å rydde opp, for å avslutte. Døden er mer og mer tilstedeværende i boka, og teksten flyter med tankene til Asle. Det er nåtid og fortid, tro og tvil, liv og død, to ulike skjebneforløp hos Asle og hans navnebror Asle – og hele tiden vender han tilbake til sitt livs kjærlighet, Ales, som døde så altfor tidlig.»,

«Ruvende skjønnlitterært verk»

Juryen trekker også frem at verket krever sitt av leseren: «Teksten bæres frem av ordknapphet, gjentakelser og stadige skifter i tid og sted, uten et eneste punktum. Det kan tidvis være krevende for leseren, for forfatteren forlanger tilstedeværelse. Teksten har så definitivt noe suggererende og messende over seg, som en gjentakende Ave Maria med den evige perletrillingen mellom fingrene. Det religiøse er mer fremtredende hos Fosse her enn vi er vant med, også fra de to første utgivelsene av Septologien. Korset, rosenkransen, tro og tvil blir hyppig og direkte behandlet gjennom teksten. Likevel evner forfatteren ved et gjennomgående meget høyt litterært nivå å holde teksten fengslende for leseren uavhengig av dennes religiøse oppfatning. Eit nytt namn er en mektig avslutning av et ruvende skjønnlitterært verk.»

