Bookis + BoldBooks = sant

De to uavhengige aktørene Bookis og BoldBooks inngår samarbeid for å løfte frem uavhengige forfattere.

I andre land er indie-litteraturen på fremmarsj, og i enkelte land utgjør disse utgivelsene en betydelig andel av markedet. I Norge er tallet tilnærmet lik null. Tjenesteleverandøren BoldBooks og nettbokhandelen Bookis mener Norge går glipp av «fantastiske bøker og spennende forfatterskap», og nå tar de to aktørene grep.

Vil løfte frem uavhengige forfattere

Planen er at Bookis skal tilby de uavhengige forfatterne en salgskanal hvor de prioriteres i like stor grad som alle andre forfattere.

– Bokbransjen er tradisjonelt en sinke for litterært mangfold, og vi er helt overbevist om at forretningsmodellene må utfordres, sier daglig leder i Bookis, Arne-Morten Willumsen, og legger til: – Samarbeidet vi nå etablerer går i all enkelhet ut på at Bookis skal selge bøker fra BoldBooks på Bookis.no, og i tillegg skal vi gjennomføre felles markedsaktiviteter.

Nettbokhandelen Bookis tilbyr i dag rundt 700 000 boktitler, både nye og brukte, og Willumsen sier han nå er stolt over å løfte frem indie-forfattere «og gi dem den plassen de fortjener»:

– Vi gleder oss til å skape en handelskanal for indie-bøker, og samtidig øke oppmerksomheten rundt disse, sier Arne-Morten Willumsen.

– Vi er ikke et forlag

BoldBooks tilbyr, mot betaling, mange av de tjenestene som tradisjonelle forlag gjør – som redaktør, korrekturleser, coverdesigner og trykking. Selskapet har siden oppstart i 2016 vært i jevn vekst, og omsatte i 2019 de nevnte tjenestene for i underkant 3 mill. kroner. Daglig leder og hovedeier Kristin Over-Rein understreker at BoldBooks ikke må omtales som et forlag:

– Vi eier ingen bøker, og har ingen økonomiske rettigheter til bøkene. Forfattere som har utviklet og produsert bøker ved hjelp av tjenester fra BoldBooks beholder selv alle rettigheter til bøkene sine, og kan selge dem hvor de vil og hvordan de vil, sier Over-Rein, som understreker at BoldBooks ser på seg selv som en støttefunksjon for uavhengige forfattere som gir ut bøker på egne forlag.

Hun tror samarbeidet med Bookis vil endre forutsetningene i bransjen.

– Vi heier frem de forfatterne som er uavhengige og tøffe nok til å ta kontrollen over eget åndsverk. Samarbeidet med Bookis, hvor vi omgår den gamle maktstrukturen i bokbransjen, vil gjøre det enklere for uavhengige forfattere å lykkes, avslutter Over-Rein.