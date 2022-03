Exit Forsang og Rønningen

Bonnier kjøper resten av aksjene i Bonnier Norsk Forlag fra gründerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen. Samtidig øker medgründer Jørn Lier Horst sitt eierskap og engasjement.

– Vi er stolte over å ha bygd opp noe som har vært med på å endre bokbransjen. Og det finnes ingen vi heller ville overlatt forlaget til enn Nord-Europas største og mest respekterte bokkonsern, sier Jonas Forsang.

Tre av fire ute

Fire aksjonærer startet Strawberry Publishing for litt over fire år siden – Petter Stordalen, Jonas Forsang, Magnus Rønningen og Jørn Lier Horst. I fjor høst endret forlaget navn til Bonnier Norsk Forlag da Stordalen solgte seg helt ut til Bonnier Books. Nå følger Forsang og Rønningen etter. Den fjerde gründeren, forfatteren Jørn Lier Horst, velger derimot å øke sin eierpost.

– For meg har denne reisen bare såvidt begynt. Jeg syns det er inspirerende å få være med og lage et forlag slik vi forfattere virkelig trenger at det skal være. Med sterk vekst, Bonnier som hovedeiere og det økte fotavtrykket i norsk bokbransje, gir det meg mye å være med videre, sier Horst, som nå også vil få en plass i styret.

Vil øke avtrykket

Bonnier, som allerede eier majoriteten av selskapet, kjøper aksjene til Forsang og Rønningen. Men også Jørn Lier Horst øker sitt eierskap.

– Jonas og Magnus har vært med på å gi norsk bokbransje mer konkurranse og nytenkning. Når vi tar over stafettpinnen skal vi videreutvikle Bonnier Forlag, og få et enda større avtrykk i norsk bokbransje. Vi er også glade for at Jørn øker sitt engasjement og sitt eierskap. Dette er en forfatter med stor integritet, kløkt og engasjement, og vi gleder oss til å ha ham med på laget videre, sier Håkan Rudels, CEO i Bonnier Books.

Fjerde største allmennforlag

Bonnier Norsk Forlag har på kort tid etablert seg som Norges fjerde største allmennforlag, med en rekke av landets største forfatternavn i stallen. Forlagsgruppen inkluderer også Kolombia Forlag og Pitch Forlag.

Totalomsetningen for hele forlagsgrupperingen endte i 2021 på mer enn 150 millioner kroner med forfattere som Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Tom Egeland, Sally Rooney, Jojo Moyes, Jørgen Jæger, Jan-Erik Fjell, Thomas Enger, Linn Skåber, Katrine Wessel-Aas, Sophie Elise og Camilla Läckberg i stallen.

Bonnier Books AB inkluderer forlag, bokhandlerkjeder og digitale abonnementstjenester for lyd og e-bøker. Årsomsetningen ligger på ca. syv milliarder svenske kroner.

Konfidensiell kjøpesum

Partene har valgt å holde kjøpesummen konfidensiell. Alt tilsier likevel at de to forlagsgünderne får godt betalt for sine gjenværende rundt 14 prosent av aksjene. Da Bonnier gikk inn i Strawberry Publishing ble det spekulert om en selskapsverdi på over 300 millioner kroner. Aksjene har neppe mindre verdi i dag.

Forsang og Rønningen har ikke varslet nye virksomhet, men det er grunn til å anta at strenge karantenebestemmelser følger salget.

Jørn Lier Horst eier nå 5 prosent av Bonnier Norsk Forlag.