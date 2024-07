Bokklubben 2.0: En digital fremtid for leselystne

Erlend Sørskaar, nylig utnevnt leder i Bokklubben, styrer klubben mot en digital fremtid. – Vi vil at våre medlemmer skal oppleve oss som en ressurs for gode bokanbefalinger.

– Det langsiktige målet er å være en aktør med stabil medlemsmasse og bidra til at det leses mer enn man ville gjort uten Bokklubben, sier Erlend Sørskaar, nyutnevnt leder i Bokklubben.

I Bok365 artikkelserie, Jakten på det nye gullet, ser vi nærmere på hvordan bokbransjen vil se ut om ti år. Bokklubben har vært en sentral aktør i norsk bokbransje siden oppstart i 1961. I flere tiår var medlemskap i Bokklubben en selvfølge for mange bokelskere, og hovedboken i bokklubben hadde stor betydning for både forfattere og forlag. På sitt høydepunkt hadde Bokklubben en betydelig innflytelse på bokmarkedet, og bidro til store salgstall for utvalgte bøker. De siste årene har klubben stått overfor utfordringer med medlemsflukt, i møte med digitalisering og endrede lesevaner. Nå har klubben igangsatt en massiv snuoperasjon:

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at fallende medlemstall har vært medvirkende til behovet for å endre oss, sier Sørskaar, og fortsetter:

– Det handler om kostnader og størrelse på organisasjonen, men det har også handlet veldig mye om å rigge oss for å være interessante for medlemmene. At de skal oppleve oss som en som hjelper dem fram til de riktige bøkene og samtidig holder dem oppdatert om nytt, viktig og interessant på bokfronten.

All kommunikasjon er blitt digital

– For det første så kan vi ikke si at vi har snudd medlemsflukten, men vi prøver. Hver dag! Mye fint er sagt om Bokavtalen og jeg slutter meg til mye av det, men en avtale helt uten mulighet til å rabattere bøker eller belønne storlesere er en åpenbar utfordring for oss, sier Sørskaar.

Han forteller at Bokklubben konsenterer seg om det de kan gjøre noe med, og at de legger mye innsats i å skape et miljø for lesing:

– Ved å være medlem i Bokklubben vet de at de blir holdt oppdatert og at de leser mer enn de ville gjort uten vennlige push fra oss.

Og tilbakemeldingene fra medlemmene på endringene som er gjort så langt, har vært positive:

– Mange medlemmer uttrykker at de setter pris på dette. Samtidig rekrutterer vi nå medlemmer til en klubb med tilbud om en bok i måneden. Færre bøker å avbestille, enklere medlemskap å håndtere, foreløpig ser dette veldig lovende ut. Medlemmene som melder seg inn her kjøper jevnt over langt flere bøker enn medlemmer som får tilbud etter den gamle modellen.

Sørskaar forteller at digitale tjenester vil spille en større rolle i klubbens tilbud i fremtiden:

– Nå i sommer har vi sendt ut det aller siste medlemsbladet, det betyr at all kommunikasjon med medlemmene er digital. Bestillinger og avbestillinger er flyttet over til appen og den siste tiden har vi beveget oss inn i podkast-verdenen med podkasten Mer leseglede, vi har hatt digitale lesesirkler og vi har streamet Bokbad. Hvor vi ender opp vet vi ikke, men vi gjør hva vi kan for å være tilgjengelige for medlemmene.

– Må belønne det å være medlem

– Det spennende er jo hvordan lesevanene endrer seg. Hvordan blir kombinasjonen lyd og lesing? Hvordan blir fordelingen innbundet og pocket og så videre?, spør Sørskaar.

Med ny teknologi og plattformer som stadig utvikles, må Bokklubben tilpasse seg for å møte medlemmenes behov på best mulig måte i fremtiden.

– Jeg tror Bokkubben må levere en tjeneste som på den ene eller andre måten belønner det å være medlem. Samtidig som vi passer på å gjøre det interessant å være medlem av Bokklubben

