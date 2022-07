Blomster til Thomasgaard

DAGENS SOMMERGJEST: Det er snart gått ett år siden Gøril Joys Johnsen ble ansatt som ny toppsjef i ARK.

Vi fanger Joys Johnsen rett før hun skal til å avvikle ferien.

– Hva står øverst på agendaen før ferien, Gøril?

Akkurat nå jobber vi veldig mye med ARK sin strategi. Etter hvert som innholdet i boken også beveger seg over i andre formater og distribueres gjennom nye og endrede kanaler, må vi sørge for at vi er der hvor kundene er. Endringer i kundebehov stiller krav til oss på helt nye måter, og vi må passe på at vi er i forkant av utviklingen.

– Trives du i bokbransjen?

Jeg har jo fått en helt annen tilgang på bøker etter at jeg startet i ARK og Gyldendal, og det påvirker veldig hva jeg leser. Jeg utforsker mye mer enn jeg gjorde før, og det er gøy. Jeg er veldig allsidig i hva jeg leser. I tillegg til skjønnlitteratur leser jeg mye fag, gjerne knyttet til teknologi og ledelse. Leste akkurat en veldig spennende bok om Netflix og ledelseskulturen der «No rules rules». Den anbefales!

– Hvor skal du tilbringe ferien i år?

Alltid på Sørlandet, men i år skal jeg også et par uker til Sicilia med familien.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Masse sol, sene kvelder, norske jordbær og hyggelige mennesker.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Jeg holder på med Trude Marsteins nye bok Egne barn, tror fort den kan bli en favoritt. Øverst i bunken ligger Unge Mungo av Douglas Stuart, den gleder jeg meg til!

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

«Livslang læring, hun ble heldigvis aldri utlært»

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Alle våre butikker og netthandelen er åpne hele sommeren, så da må jeg være litt på. Heldigvis har vi så mange bra folk, at det nok blir stille i min innboks.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Sjøkreps og jordbær. Uten tvil!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Oi, det er mange jeg kunne tenkt meg og spist middag med. Barack Obama med kone hadde alltid vært velkommen, også syns jeg Nicolai Tangen virker som en interessant og kunnskapsrik fyr. Generelt liker jeg å dele bord med folk som er gode til å både lytte og prate. Det er en sjelden egenskap å faktisk lytte aktivt, ikke veldig mange behersker den kunsten – særlig ikke etter et par glass vin.

– Ditt beste ferieminne?

Jeg har vokst opp med 8 uker på Sørlandet hver sommer. Husker det som om det aldri regnet og alt bare var gøy og fint. Det fremstår som ett langt og deilig ferieminne. Som voksen er det beste ferieminnet en fjelltur til Dolomittene og Seiser Alm sammen med familien. Følte meg som Julie Andrews i The Sound of Music når jeg travet rundt i de frodige fjellene med løse geiter og hester. Masse sol, aktivitet og god mat!

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Akkurat nå har jeg lyst til å gi den til min kollega i Norli; avtroppende direktør John Thomasgaard. Jeg har forstått at han har gjort mye bra for bransjen. Han har også bygget Norli til å bli en så tøff konkurrent for ARK at vi hver morgen må stå opp og tenke på hvordan vi kan bli litt bedre. Det liker jeg!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Jeg har stor respekt for at det å være kulturminister er en krevende rolle, og at jeg nok egner meg bedre til andre ting. Hvis jeg allikevel skulle prioritert på hennes vegne, ville jeg utfordret vår bransje på hvordan vi enda bedre kan bidra til å løfte lesegleden hos barn, og særlig hvordan vi kan utvikle digitale hjelpemidler som kan hjelpe de som av forskjellige grunner sliter ekstra med lesingen. Lesing er grunnlaget for så mye annen læring og det er så lett å falle utenfor hvis man ikke mestrer det på en god måte.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

«2022 ble tidenes boksommer, kundene strømmet til ARK for historier, inspirasjon og påfyll».

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

Spørsmål: Hvordan skal ARK og Gyldendal skape fremtidens sirkulære forretningsmodeller som ivaretar både kundene, skaperne og samfunnet?

– Og svaret på det er?

Vi er på saken!