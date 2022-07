Anne Wisløffs "Lik meg - Første gang" kan bli tenåringens fineste, kleineste, men også viktigste leseropplevelse denne sommeren.

Regissør og manusforfatter Anne Wisløff står bak NRK-serien «Lik meg», som nå er inne i sin sjette sesong. Her har ungdommens hemmelige følelsesliv vært det gjennomgående temaet, og nå har ungdommene blitt 16. Og alle vet hva det betyr. Da kan du ligge.

Lik meg – Første gangen (Cappelen Damm) er boken bak den populære sjette sesongen. Her handler det om ligging, skamfølelse og forventninger som knuses. Det er kleint, fomlete og skummelt – men også skikkelig fint.

Lite har tilsynelatende forandret seg siden Salt-n-Pepa sang tidlig på nittitallet, men samtidig viser Wisløff at dagens ungdommer har nye utfordringer å takle. Let’s talk about sex, baby.

Hvite løgner sitter løst

Vi møter de samme karakterene fra tidligere bøker og TV-sesonger. Det er Stella, som er ny til klassen, og gjør alt hun kan for å få innpass i jentegjengen. Det er Sofie, som bare dør etter at Erik skal vie henne mer oppmerksomhet. Og Oda, som ikke er så keen på å ligge, men føler seg utenfor når det er det eneste alle andre prater om.



Anne Wisløff:

Lik meg – Første gang

Barn og ungdom

Cappelen Damm

240 sider

Vi får også stifte bekjentskap med nye karakterer, som Leo. Han går på en annen skole, og synes ungdomslivet er en kjedelig runddans. Det vil si, helt til han møter Sofie – og stifter et nært bekjentskap med henne.

Historien brettes ut gjennom korte kapitler. Det er en lettlest og tilgjengelig tekst, med en dialog som føles genuin. Å få historien servert i korte glimt fra hele persongalleriets perspektiver, er et virkningsfullt grep. Ikke bare sørger det for å holde spenningen gående gjennom hele boken, men selve kjernen her er å vise hvordan alle ikke er så fattet, kule og erfarne som de fremstår. Ting raser i eget hode, og hvite løgner sitter løst for å skjule egen usikkerhet.

Lik meg føyer seg slik inn blant andre bøker, i den nye friske ungdomssjangeren som har vokst frem de siste årene. Det er vanskelig å ikke dra paralleller til «Halve kongeriket»-serien og ikke minst SKAM.

Seksualundervisning på 240 sider

Første gang handler egentlig kun om ett tema, sex. Boken er en grundig seksualundervisning, som på 240 sider rekker å touche innom stort sett alt som har med sex å gjøre. Samtykke, prevensjon, fetisjer, leketøy, voldtekt, porno, graviditet og så videre. Og alt foregår helt på ungdommens premisser.

Ungdommenes forhold til sex og ikke minst egen debut, vil nok være gjenkjennelig for de fleste. Samtidig er den nye generasjonen belemret med noe tidligere sekstenåringer har vært foruten: internett. Wisløff viser fint hvordan overfloden av informasjon kan være til mer skade enn nytte – og ikke minst den store påvirkningskraften porno har på forventningene til eget seksualliv.

Hvorfor tror han at jeg trenger råd fra han? Jeg vet jo så jævlig mye mer enn han. Han har jo selv sagt til meg at da han var ungdom, så var det pornoblader som var greia. Og de lå visstnok gjemt i skogen, fordi de var så forbudte og farlige.

Litt for mye av det gode

Og apropos pappa: Den dialogmessig beste, og kleineste, scenen i boka, er nettopp pappaen til Leos sexprat.

– Faen, vet du hvor irriterende du er nå? mumler jeg, litt på defensiven.

– Det med at jenta må være klar og alt det der, sier han. Jeg er så flau at jeg tror nesten jeg rødmer.

– Eller, ja, kåt da, fortsetter han. – Våt, rett og slett. – Slutt, sier jeg. Men ja, det der med å få henne våt. Hva er det egentlig? Hvordan vet man hva man skal gjøre?

– Og at det kan ta litt tid å få til det, da, sier han. Hva skal jeg si? Dette lurer jeg jo faktisk på. Det er jo akkurat dette jeg lurer på. Men snakke med pappa om det?

Men som med så mye annet kan det bli for mye av det gode også. Sex, sex og atter sex. Ungdommen i boka blir tidvis redusert til sexfiserte gærninger – og ja, sekstenåringer kan kanskje tidvis være nettopp det. Men handlingen blir litt ensporet når ingenting annet står i hodet på karakterene enn nettopp samleie.

Viktig leseropplevelse venter

Skolens seksualundervisning er mangelfull og en pinlig affære. Få følger nøye med, og mange brenner inne med viktige spørsmål – som så fint blir portrettert i Første gang. Leserne kommer til å lære mer fra Første gang enn noen seksualundervisning.

Wisløff setter fokus på og portretterer fint hvor kleint og fomlete sex kan, og skal, være første gang, samtidig som hun ikke er redd for å adressere og reflektere rundt mer alvorlige temaer.

Alle tenåringsforeldre burde plassere et eksemplar av denne boken i hendene til tenåringen denne sommeren. Eller nei, herregud ikke gjør det – så kleint. Det kan ha helt motsatt effekt av hva du prøver å oppnå. Boken kan kanskje beleilig ligge fremme, i håp om å bli plukket opp. Det kan bli den fineste, kleineste, men også viktigste leseopplevelsen deres.

NORA STEENBERG