Barnebokutgivere dømt for undergravende virksomhet i Hongkong

Fem personer er dømt for undergravende virksomhet i Hongkong for å ha gitt ut bøker som fremstiller byens demokratiforkjempere om sauer som kjemper mot ulver.

De fem, som alle er medlemmer av en fagforening for logopeder, ble funnet skyldig i å ha «inngått forbund for å trykke, utgi, selge, tilby, distribuere, vise fram eller reprodusere undergravende materiale».

I en av de tre bøkene som skal lære barn om Hongkongs demokratibevegelse, forsøker en gruppe ulver å ta kontroll over en landsby av sauer, men sauene kjemper tilbake og jager bort ulvene.

Gruppen har sittet over ett år i varetekt før de ble dømt. Rettssaken mot dem har vart i over to måneder og ble ledet av en dommer myndighetene har håndplukket til å ta seg av rettssaker som omfatter nasjonal sikkerhet. Straffeutmålingen kommer lørdag og risikerer opp til to års fengsel.

Dommen er den foreløpig siste i en rekke av saker som er basert på en bestemmelse fra kolonitiden. Denne bestemmelsen brukes parallelt med den nasjonale sikkerhetsloven som brukes mot demonstranter i den kinesiske storbyen.