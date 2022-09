– Alle vil tro dette er et svar

En kvinnelig forfatter er i hardt vær etter transfobiske kommentarer i Rowlings nyeste bok. Rowling hever likhetene til eget liv er tilfeldig.

J.K. Rowling skaper nok en gang overskrifter i hjemlandet. Forfatteren er aktuell med sjette bok i serien om privatetterforskeren Cormoran Strike, og det er bokens handling som har skapt reaksjoner.

Det er tydelig at stormen som blusset opp i 2020, etter Rowling kom med det mange tolket som transfobiske kommentarer, ikke har lagt seg.

Drept etter heksejakt

Den sjette Cormoran Strike-boka har fått tittelen The Ink Black Heart, og er skrevet under pseudonymet Robert Galbraith.

Det er bokens utgangspunkt som har fått flere til å reagere: Tegneserieskaperen Edie Ledwell blir utsatt for en heksejakt på internett, da flere plutselig tolker arbeidet hennes som transfobisk og rasistisk. Hun blir senere funnet drept i sitt hjem.

Det er ikke første gang leserne har tolket handlingen i en Strike-roman som Rowlings motsvar på kritikken mot henne. Ved forrige utgivelse, Lange skygger (Troubled Blood), fikk den britiske forfatteren kritikk for karakteren Dennis Creed, en bestialsk morder som også var transvestitt. Mange mente karakteren var et ytterligere bevis for Rowlings påståtte transfobi.

Skrev utkastet før hetsen

Handlingen i The Ink Black Heart virker for mange å være tuftet på Rowlings egne opplevelser, men dette avviser hun selv i et intervju med Graham Norton tidligere denne uka.

– Jeg hadde skrevet ferdig utkastet til boken før visse ting skjedde mot meg på internett, uttalte hun. Hun fortsatte:

– Jeg sa til mannen min «Jeg tror alle kommer til å tro dette er et svar på det som skjedde med meg», men det er det virkelig ikke.

Rett inn på førsteplass I Norge er det Cappelen Damm som utgir Rowlings Strike-serie. Lange skygger (oversatt av Heidi Grinde) ble utgitt i våres, og det er ikke offentligjort noen utgivelsesdato for den nyeste romanen. Trass kritikken i hjemlandet, gikk The Ink Black Heart rett inn på førsteplass på den britiske bestselgerlista, med mer enn 50 000 solgte eksemplarer.