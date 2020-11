ARKs barnebokpris til Odin Helgheim

Debutant Odin Helgheim er tildelt ARKs Barnebokpris for «Fenrisulven».

– Tusen hjertelig takk til alle femte-, sjette- og sjuendeklassingene som stemte fram Fenrisulven som vinner av ARKs barnebokpris. Jeg hadde ikke stått her i dag hadde det ikke vært for dem. Det er dette som gjør denne prisen så spesiell, det er fordi det er barna som bestemmer, sier en veldig glad Odin Helgheim, og fortsetter:

– Jeg husker godt da jeg selv var på deres alder, og stadig drømte meg bort i alle tegneseriene jeg leste. Bøker er magi i trykket form, og de tegneseriene jeg vokste opp med ga hverdagen min en helt unik glede. Bare tanken på at mine bøker kan gi den samme lesegleden til noen gjør meg ufattelig glad og rørt.

Kategorisjef for barne- og ungdomslitteratur i ARK Bokhandel, Linda Eriksen, er fornøyd med årets vinner:

– Odin Helgheim har laget et kunstverk av en tegneserieroman. Fenrisulven er både humoristisk, alvorlig og spennende – smykket med fantastiske illustrasjoner. Det er umulig å ikke lese hele boken på en gang. Gratulerer så mye med prisen – vi gleder oss til fortsettelsen!

Inspirert av vikingkulturen

ARKs barnebokpris er Norges største litterære pris for barnebøker, hvor vinneren blir stemt frem av over 10 000 femte-, sjette- og sjuendeklassinger fra hele landet. I år har de bestemt at ARKS Barnebokpris for 2020 tildeles Odin Helgheims Fenrisulven (Egmont). Boken har sterke norrøne elementer:

– Jeg har alltid syntes det norrøne og vikingkultur har vært veldig spennende. Inspirasjonen for spesifikt Ragnarok kom fra flere inspirasjonskilder. Jeg spurte meg selv en dag «hvorfor ikke lage en tegneserier om vikinger i din stil?». Og da begynte alle ideene å strømme inn. Det var kjempespennende! Jeg føler jeg har så mye jeg vil fortelle om dette temaet, sier Helgheim til BOK365.

I Fenrisulven må hovedpersonen Ubbe bli voksen rask, når et monster truer alt han elsker:

– Det er fred i landsbyen hvor Ubbe bor, helt fram til en stor ulv hopper over porten og angriper. Ulven forsvinner like fort som den dukket opp. Og dette angrepet snur verden til Ubbe opp ned. Han må vokse opp fort og bli en «ekte viking» for å kunne ta vare på de han er glad i, forteller Helgheim om handlingen i den prisvinnende tegneserieromanen.

Sammenliknet med «Nordlys»

– Så lenge jeg kan huske har jeg elsket å tegne. Da jeg fikk Instagram så økte jeg tempoet, og tegnet hver dag i flere år, forteller Helgheim.

Instagramkontoen studio_odin har i dag over 200 000 følgere. Her deler Odin illustrasjoner fra bokarbeidet, men også enkeltstående illustrasjoner. Det de alle derimot har til felles er at de er sterkt inspirert av den japanske tegneserieformen Manga. Denne inspirasjonen deler han med Egmont-kollega Malin Falch, hvis tegneserie, Nordlys også er inspirert av nordiske-elementer i mangastil. Falch ble tildelt ARK Barnebokpris i 2018. Men Helgheim mener seriene deres er ganske ulike:

– Malin er utrolig dyktig! Det er utrolig spennende at vi begge lar oss inspirere av norsk kultur. Men likevel er Ragnarok og Nordlys to helt forskjellige historier, som kommer til å utforske forskjellige mytologier, konflikter og karakterer. Nordlys er også en portalfantasy, med alt det magiske og fantastiske det vil innebære, mens Ragnarok er mer i klassen high fantasy, der det ikke finnes en vei til vår verden, eller virkelighet.

Planlegger septologi

– Hva er ambisjonene dine videre?

– Å fullføre Ragnarok serien, og gjøre den så bra som jeg kan lage den. Jeg har som mål å bli bedre for hver bok jeg gir ut.

Og leserne kan glede seg over at det er ganske mange bøker i vente:

– Jeg ser for meg at den trenger rundt 7 for at jeg skal kunne fortelle historien slik jeg vil fortelle den.