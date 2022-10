Barkouki blir ny NBI-direktør

Nisrin Maktabi Barkouki blir ny direktør ved Norsk barnebokinstitutt.

– Jeg gleder meg til å bli en del av instituttet og lede et viktig og spennende fagmiljø. Sammen med dyktige medarbeidere ønsker jeg å ytterligere løfte kompetansen på og stillingen til norsk litteratur for barn og unge, sier Barkouki.

– Vi er trygge på at Nisrin er rett person til å drive instituttet videre på vei til å bli enda mer relevant for den mangfoldige barnelitteraturen, sier styreleder i Norsk barnebokinstitutt, Torbjørn Urfjell.

– En unik mulighet

Nisrin Maktabi Barkouki (f. 1978) kommer fra jobben som leder av Deichman-bibliotekene i bydel Søndre Nordstrand i Oslo og har flere år bak seg fra Det flerspråklige bibliotek og Nasjonalbiblioteket. Hun har utdanning innen bedriftsøkonomi og ledelse, og har vært medlem av Kulturrådets utvalg for oversatt litteratur og leder for Norsk PEN sitt flerkulturelle utvalg.

– Når jeg nå forlater Deichman, i det vi er i gang med å etablere et nytt bibliotek på Holmlia, så er det fordi jeg ser dette som en unik mulighet til å få lede et institutt som er sentralt på et felt jeg virkelig brenner for. Litteratur i ulike former som barn og unge kan speile seg i – uansett hvem de er – er helt vesentlig for utviklingen av egen identitet og følelse av tilhørighet. Det har jeg personlig kjent på viktigheten av, sier Barkouki.

Hun tiltrer den nye stillingen ved årsskiftet.