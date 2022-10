Elsebeth Danielsen til Bonnier

– Med ansettelsen av Elsebeth Danielsen som ny forlagsredaktør for Fakta og Livsstil, styrkes sakprosaredaksjonen i Bonnier betydelig, sier redaksjonssjef for sakprosa, Andreas Hatlevik.

Bonnier melder at det var hard konkurranse om stillingen som sakprosaredaktør, men at det var Elsebeth Danielsen som nå er ansatt som ansvarlig redaktør for bøkene innen fakta og livsstil.

– Veldig glad for at hun valgte oss

Redaksjonssjef for sakprosa i Bonnier, Andreas Hatlevik, sier at Danielsen som mangeårig journalist, informasjonsansvarlig og redaktør i Gyldendal, er hun svært godt egnet til stillingen.

– Med ansettelsen av Elsebeth Danielsen som ny forlagsredaktør for Fakta og Livsstil, styrkes sakprosaredaksjonen i Bonnier betydelig. Hun kommer med en bred og relevant erfaring inn til et veldig vitalt faktaforleggeri, som hun har de beste forutsetninger til å utvikle videre sammen med resten av redaksjonen. Vi er veldig glade for at hun valgte oss. Velkommen til oss, Elsebeth, sier redaksjonssjef for sakprosa, Andreas Hatlevik.

Elsebeth Danielsen kommer fra Gyldendal Litteratur hvor hun siden 2017 har jobbet som informasjonsansvarlig for sakprosa. Hun har også jobbet i samme redaksjon som redaktør og medredaktør for en rekke titler.

– Jeg gleder meg til å begynne

– Det var mange dyktige søkere, og vi kunne ikke drømt om å få noen bedre enn Elsebeth, sier Hatlevik.

Danielsen har også bakgrunn fra Aller Media og Egmont Publishing hvor blant annet har jobbet som redaksjonell leder.

– Å få denne jobben er rett og slett kjempegøy! Livsstil- og faktafeltet er bredt, og det er så mange gode bøker som venter på å bli laget. Jeg gleder meg til å komme til Bonnier og jobbe sammen med de flinke folka der. Samtidig vil jeg takke for fantastiske, morsomme og lærerike år i Gyldendal. Det har vært svært givende å jobbe med så dyktige kollegaer og forfattere, sier Danielsen.