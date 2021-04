Avlyser årets London-messe

London Book Fair 2021 vil kun foregå i et digital format.

Tidligere denne uken kom nyheten om at barnebokmessen i Bologna avlyste sin fysiske 2021-messe. Nå følger London-messen etter.

I en pressemelding som ble sendt ut torsdag formiddag opplyser London Book Fair at messen vil kun gå av stabelen i digital form i juni 2021, og at den fysiske messen er forskjøvet til 5.-7. april 2022.

– Det er med sorg at vi utsetter den fysiske London Book Fair 2021. Med den fortsatt store usikkerheten rundt internasjonal reising og vaksinasjonsutvikling, ble det klart at en fysisk messe i 2021 ikke ville klare å levere på det nivået vi ønsker for deltakerne våre, sier London Book Fair-direktøren, Andy Ventris.

London-messen opplyser at de vil sende ut mer mer informasjon om det digitale programmet i løpet av de neste ukene, og at de har tatt kontakt med alle utstillere om hvordan de best kan booke om sine bestillinger. Den digitale messen vil også være gratis for besøkende.