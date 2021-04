Avlyser årets Bologna-messe

Barnebokmessen i Bologna avlyser årets fysiske messe, og holder seg til en digital versjon.

Tidligere i år valgte barnebokmessen i Bologna å utsette årets messe til midten av juni. Messen skulle etter planen gå av stabelen 30. mars, men ble utsatt både til 4. til 7. mai, og senere til 14. til 17. juni.

Nå har organisasjonen derimot valgt å utsette den fysiske Bologna-messen til neste år.

Avholder digital messe

Bologna-messen vil derimot avholde et digitalt program fra 14. til 17. juni.

– Det er med tungt hjerte at vi avlyser den fysiske versjonen av Bologna Children’s Book Fair for andre året på rad. Til tross for vår tidligere optimisme om en forbedret global smittesituasjon, må vi la utstillere og besøkende få tid til å planlegge og kjente at det var riktig tidspunkt å ta denne avgjørelsen, sier leder for barnebokmessen Elena Pasoli i en pressemelding. Hun legger til:

– Nå fokuserer vi på det digitale programmet og ser frem til å ønske alle velkommen i 2022, til den 59ende utgaven av Bologna Children’s Book Fair.