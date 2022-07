Auksjon-suksess for førsteutgaver

En auksjon av førsteutgaver av kjente bøker – blant dem Roald Dahls 1982-bok om Store Vennlige Kjempe – slo godt an, melder auksjonshuset Christie’s. Auksjonen «First Editions, Second Thoughts» foregikk på nettet fra 28. juni til 12. juli, og innbragte mer enn dobbelt så mye som spådd da over 80 førsteutgaver med merknader føyd til av forfatterne gikk under den digitale hammeren.