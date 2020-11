August til Elin Anna Labba 

Elin Anna Labbas bok om tvangsflytting av samer vant Augustpriset for beste sakprosabok. Den skjønnlitterære prisen glapp for storfavoritten Klas Östergren.

Elin Anna Labbas Herrene sendte oss hit. Om tvangsflytting av samer vant sakprosa-kategorien i svenskenes store, høythengende litteraturpris Augustpriset. Allerede i slutten av januar kommer boken på Pax, oversatt til norsk av Trude Marstein.

Betydelig tvangsflytting

Bakteppet for historien er som følger: I 1919 blir Norge og Sverige enige om å begrense hvor mye rein som får flytte over grensen, og med det innledes tvangsflyttingen av et stort antall samiske familier med reinflokker. Myndighetene kaller løsningen en dislokasjon, men på samisk fødes ordet bággojohtin, tvangsflytting. De nomadiske samene som hittil har bodd i Sverige om vinteren og Norge i sommerhalvåret, får ikke lenger komme tilbake til Norge. I stedet blir de tvangsflyttet til nye steder i Sverige. De første som tvinges av gårde forlater hjemmene sine i god tro om at de skal få vende tilbake.

Nærmere 100 intervjuer

Samiske Elin Anna Labba forteller nå historien gjennom de tvangsflyttedes øyne. Teksten bygger på nærmere 100 intervjuer med tvangsflyttede samer i Sverige. Labba har samlet fortellinger, bilder, brev og joiktekster, og fremmaner med det et kor av røster fra de som ikke lenger kan fortelle. Boken skildrer harde liv, store reinsflokker som går tapt fordi reinen tvinges inn i ukjente vandringsmønstre, barn som overlates til slektninger i Norge og som ikke får se familien på mange år.

Elin Anna Labba er journalist og har tidligere vært redaktør for tidsskriftene Samefolket og Nuorat. Idag jobber hun som prosjektleder på Tjállegoahte, Författarcentrum Sápmi. Forfatteren kommer selv fra en familie som ble tvangsflyttet på 1920-tallet. Herrene sendte oss hit er Elin Anna Labbas første bok.

Mørk del av historien

Juryens begrunnelse lød: Elin Anna Labba beskriver renskinn som ”så mjuka att det känns som att handen ska smälta när man stryker dem”. Med samma stillsamma poetiska kraft i språket synliggör hon Sveriges tvångsförflyttningar av samerna, tvångsförflyttningar som söndrat urgamla släktband, nätverk och flyttleder. Genom att även väva in vittnesmål, arkivfotografier, kartor, jojkar och myndighets-papper riktar hon i denna mycket vackert formgivna bok nytt ljus på en mörk del av Sveriges historia.

Storfavoritt vant ikke

August-kveldens overraskelse var at den skjønnlitterære August-prisen havnet i fanget på Lydia Sandgren for Samlade verk (Albert Bonniers Förlag) – en kjærlighetserklæring til litteraturen. Klas Östergren var på forhånd storfavoritt med sin mursteinsroman Renegater. Årets svenske barne- og ungdomsbok ble Humlan Hanssons hemligheter av Kristina Sigunsdotter og Ester Eriksson, utgitt på Natur & Kultur. Lilla Augustpriset gikk til Nanna Mikkelsens Offret og Svenska Förläggareföreningens Hederspris gikk til forlegger og bransjepionér Per I. Gedin.