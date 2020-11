Superfinalistene er klare

Alfred Fidjestøl er en av superfinalistene til Bokslukerprisen. Se de fem nominerte her.

Over 120 000 elever på 5., 6. og 7. trinn i norsk skole har lest og stemt fram sine fem superfinalister til Bokslukerprisen 2020/21.

Dette skoleåret ble Bokslukerprisen utvidet til å gjelde hele mellomtrinnet. I løpet av høsten har elevene som har deltatt i prisarbeidet lest utdrag fra ti norske bøker i aldersgruppen 10-12 år. De har diskutert og stemt fram hvilke fem bøker de mener bør være superfinalister i Bokslukerprisen. Nå er finalistene klare.

Og her er de utvalgte:

Kodeord Overlord av Tor Arve Røssland, Vigmostad og Bjørke 2019

av Tor Arve Røssland, Vigmostad og Bjørke 2019 Som ein bror. Historia om sjimpansen Julius av Alfred Fidjestøl, Samlaget 2019

av Alfred Fidjestøl, Samlaget 2019 Magnus Carlsen og sjakkmorderen av Aleksander Kirkwood Brown og John S. Jamtli, Cappelen Damm 2020

av Aleksander Kirkwood Brown og John S. Jamtli, Cappelen Damm 2020 Blå flaggermus av Harald Nortun, Samlaget 2019

av Harald Nortun, Samlaget 2019 Harpa av A. Audhild Solberg, Aschehoug 2019

– Enormt glad

Alfred Fidjestøl, som har skrevet Som ein bror. Historia om sjimpansen Julius, synes det er absurd å tenke på at over 120 000 norske barn har lest utdrag fra boka hans og stemt den fram som en av fem superfinalister.

– Eg er enormt glad for dette. Det er spesielt kjekt at ei sakprosabok hamnar i superfinalen for første gong. Eg har vore mykje rundt og snakka for barn og ungdom om denne boka. Det verkar på meg som det å lære meir om sjimpansenaturen og å tenke over skilnadene på dyr og menneske, er noko som verkeleg fascinerer dei, sier han.

Merkbar økning i lesemotivasjonen

Femten juryklasser fra ulike regioner skal nå i gang med å lese bøkene og deretter stemme fram en vinnerbok. Bokslukerprisen deles ut i Oslo i forbindelse med Verdens bokdag 23. april 2021.

Blant juryklassene finner vi 6B ved Bjørndalsskogen skole i Bergen. Der har Bokslukerprisen skapt leselyst hos elevene.

– Arbeidet med alle de ulike tekstene i antologien har hatt en rekke positive effekter på elevenes lesing. Det kanskje viktigste har vært en merkbar økning i lesemotivasjonen – det er gøy å lese! Hele klassen hadde et sterkt ønske om å få bli juryklasse, og det var derfor stor jubel da de fikk beskjeden om at de var valgt ut. Vi gleder oss til å komme i gang med den videre lesingen, og tar oppdraget med å være med på å kåre en vinner av Bokslukerprisen på største alvor, sier lærer Christian D. Larsen.

Rekordstor aktivitet

Prosjektansvarlig for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Troels Posselt, er imponert over det store engasjement fra elever, lærere og bibliotekarer som har deltatt i Bokslukerprisen i høst.

– Med Bokslukerprisen ønsker vi å skape engasjement for lesing, samtaler om litteratur og kjennskap til nyere utgivelser. Det har vært både moro og rørende å se den rekordstore aktiviteten i prisarbeidet denne høsten. Bokslukerprisen ser ut til å bidra til mye leseglede i både klasserom, bibliotek og hjemmet, sier Posselt, som også er fornøyd med superfinalistene de unge leserne har stemt fram:

– Det har blitt en god liste med mye spenning og fin variasjon. Det er også interessant at en sakprosabok er blant superfinalistene, og gledelig at elevene har stemt fram to fine nynorske bøker, legger han til.