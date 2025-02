Atwood slipper sin første selvbiografi i november

Margaret Atwood slipper det som beskrives som en annerledes selvbiografi, i november: «Book of Lives: A Memoir of Sorts».

Det blir den populære forfatterens første selvbiografi, ifølge CBC. Hun starter med å skildre sin ukonvensjonelle barndom – med «robuste, uavhengige og vitenskapelig orienterte foreldre» i de ville skogene i Quebec.

Ifølge omtalen går hun videre til å «brette ut historien om sitt liv og knytter viktige øyeblikk til bøkene som har formet vårt litterære landskap».

Margaret Atwood (85) sier i en uttalelse at hun «svettet blod» da hun skrev «Book of Lives: A Memoir of Sorts».

– Det var for mye liv å få plass til, og hvis jeg hadde dødd som 25-åring, som John Keats, kunne den ha blitt kortere – men jeg lo også mye. Memoarer er det du kan huske, og man husker gjerne de dummeste ting, katastrofer, hevn og politiske skrekktider, så jeg tok med det. Men jeg la også til øyeblikk med glede, overraskelser og, selvsagt, bøkene.

Margaret Atwood har skrevet mer enn 50 romaner, poesi og essays og har vunnet en lang rekke priser – inklusive Bookerprisen to ganger.

Ifølge The Bookseller lover Atwoods britiske forlegger at forfatteren stiller opp på en rekke arrangementer i forbindelse med utgivelsen. Da hun gjestet Norge i fjor, måtte Litteraturhuset flytte arrangementet til Operaen for å romme alle interesserte. Blant tilhørerne var kronprins Haakon.