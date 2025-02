Krigsroman utgis etter at Victoria Amelina døde i et rakettangrep

Anmelderne lar seg røre av den ukrainske forfatterens Victoria Amelinas roman – publisert posthumt etter at hun ble drept i et russisk angrep.

Tittelen på Victoria Amelinas roman er «Looking At Women, Looking At War: A War and Justice Diary», og den utkommer halvannet år etter forfatterens død.

Amelina (37) var romanforfatter, gravejournalist og del av organisasjonen Truth Hounds, men begynte da krigen brøt ut å intervjue ofre som overlevde russiske angrep «på jakt etter rettferdighet». Hun ble selv drept i et russisk rakettangrep på en kafé i Kramatorsk i juni 2023.

Atwood: – En klassiker

Nå har forfattervenner og hennes etterlatte ektemann fullført romanprosjektet. I forordet skriver Margaret Atwood at Victoria Amelina etterlot seg «en utrolig beretning om krigens herjinger og prisen for å yte motstand», og tror at boken vil bli feiret som en klassiker.

Ifølge bransjenettstedet The Bookseller er anmelderne enig, og både Sunday Times, Financial Times og The Telegraph roser romanen. Sistnevnte mener tekstformatet, som noen steder bare var et utkast, «føles som den mest potente illustrasjonen på hvordan krig ikke bare knuser lineære historier, men også ødelegger de som skriver dem».

Norsk ytringsfrihetspris

Victoria Amelina fikk i mars i fjor Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris 2023, delt med Salman Rushdie, for å ha utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

– Med sterk og tydelig røst målbærer og forståeliggjør hun et ukrainsk perspektiv på den ufattelige situasjonen de står oppe i og tvinger oss til å se konsekvensene på nye måter, skrev Forfatterforeningens internasjonale utvalg om tildelingen.