Aschehoug utgir trettifembokserie fra åttitallet

– Nå er tiden for de historiske fortellingene, sier Anne Margrethe Hummelsgård Aandahl, forlagsredaktør for oversatt litteratur i Aschehoug.

Feelgood-bølgen har skylt inn over det norske litteraturlandskapet de siste årene, og forlagshusene er godt i gang med å bygge opp egne norske feelgood-forfatterskap – så vel som å ha flere følere ute i den internasjonale bokbransjen, på jakt etter nye stjerner.

Aandahl mener imidlertid at det er historiske romaner norske lesere vil ønske seg mer av nå:

– Historiske romaner har en litt annen målgruppe enn tradisjonell feelgood, og er gjerne en sjanger norske lesere søker mer til enn i andre bokmarkeder. Norske lesere trenger generelt at noe mer står på spill, det holder ikke at en karrierekvinne flytter til landsbygda, sier Aandahl. Hun trekker frem Aschehougs store suksesser de siste årene; Eleanor Oliphant har det helt fint, Tatovøren i Auschwitz og Gill Pauls bøker.

Nå mener forlaget at de har funnet gull: Morland-serien. Dette er en serie som består av 35 bøker, skrevet av britiske Cynthia Harrod-Eagles på 1980-tallet. Forlaget har kjøpt rettighetene til de fem første bøkene i serien, som alle vil bli utgitt i løpet av 2023 – både på papir og på lyd.

Startet som et bestillingsverk

– Tilbakemeldinger fra bokhandlere er at Morland-serien er et godt, nytt univers å gå inn i. De har lett etter noe som kan overta stafettpinnen etter Lucinda Riley. Morland-serien er ikke Riley, altså – men det er likt i den forstand at man leser seg bort til en annen tid, forteller Aandahl.

Morland-serien startet som et bestillingsverk i 1979, hvor forleggeren Anthony Cheetham ønsket seg en serie på 12 bind, som skulle fortelle hele Englands historie sett gjennom øynene til oppdiktede karakterer. Harrod-Eagles fikk kontakten – men merket raskt at 12 bøker var for knapt.

– Det var så mye historie at jeg ikke kom lenger enn til år 1805 i bind 12. Først fikk jeg én utvidelse av kontrakten, deretter en til, og så gikk det slag i slag til serien besto av 35 bind, og jeg var kommet til 1936, sier Harrod-Eagles selv via Aschehoug.

På det tidspunktet besluttet det britiske forlaget å ta en pause, og Harrod-Eagles drev med andre ting. Hopp til høsten 2021, hvor Aschehoug har Teams-møte med sin britiske scout. Hun skal pitche en ny bok fra Harrod-Eagles, men blir drømmende i blikket når hun forteller om Morland-serien.

– Forlagssjef Nora Campbell og jeg så på hverandre, og tenkte hva var det? Vi hoppet begge to på lydbok-versjonene, og ble oppslukt. Dette var skikkelig gøy!

– Britisk historie ligger nordmenn nært

– Backlist kan være en skikkelig skattkiste, sier Aandahl, og ler. Hun har selv jobbet i flere år som backlist-redaktør i Aschehoug.

Nå drar hun paralleller mellom Morland-serien og andre Aschehoug-suksesser for å beskrive hva som kan vente leseren:

– Dette er historisk korrekte romaner, hvor Harrod-Eagles leker seg med noen fiktive personer, slik Gill Paul også gjør i sine bøker. Dette er Det åttende livet møter Ellen Vahr. Eller «lettere Mantel-romaner», om du vil.

Et blikk på omslagene til de to første bøkene røper den tiltenkte målgruppen.

– Britisk historie ligger nordmenn nært. Det er nok en hovedvekt av kvinner som vil kjøpe bøkene, fordi det er nettopp kvinner som kjøper flest romaner. Men dette er ikke sentimentale fortellinger, men heller historier med sterke kvinner i en mannsdominert verden, sier Aandahl.

Skriver nummer 36

– Jeg vokste opp i et bombeherjet London like etter andre verdenskrig, på en tid da vi verken hadde tv eller leker og bare noen få bøker. Livet var grått og trist, og vi måtte ty til fantasiens rike univers for underholdning. Jeg diktet opp mine egne fortellinger, til og med før jeg lærte å skrive. Og da jeg lærte å håndtere blyant og papir, kunne ingenting stoppe meg, forteller Harrod-Eagles.

Hun skrev sin første roman som 10 åring, og debuterte som forfatter da hun var 23. Siden den gang har hun, ved siden av Morland-serien, skrevet en rekke enkeltstående romaner, 24 krimromaner om politimannen Bill Slider, Kirov-trilogien, 6 bøker i War at Home-serien, 2 bøker i Ashmore Castle-serien – og hele ti bøker under pseudonymene Elizabeth Bennet og Emma Woodhouse. Og nå går hun i gang med bok nummer 100 – som blir bok nummer 36 i Morland-serien.

– Da forlaget fikk høre at jeg hadde skrevet 99 bøker, bestemte de seg for å feire den hundrede ved å gjøre den til en ny bok om Morland-dynastiet og føre fortellingen frem til 1939. Jeg fryder meg over denne muligheten til å besøke Morland-slekten igjen, sier Harrod-Eagles.

Fem oversettere i sving

Men førti år er en lang tid, og mye har forandret seg siden den gang. Har Morland-serien tålt tidens tann?

– Det merkes ingen tidsmessighet i bøkene, ettersom den historiske handlingen uansett finner sted for flere hundre år siden. Men det er kanskje en fordel for norske lesere at serien blir oversatt nå, da språket vil føles friskere enda enn hvis man leser for eksempel den svenske oversettelsen fra åttitallet, forteller Aandahl.

Forhåpentligvis merker heller ikke leseren at hver bok har en egen oversetter. Aschehoug satt nemlig fem oversettere i sving da de ervervet rettighetene til bokserien:

– Vi gjorde det slik fordi vi ville komme fort i gang, men også fordi det er utfordrende å oversette historiske romaner. Det er jo fjorten forskjellige ord på «tjener» og en rekke utfordringer som hvordan oversette ulike navn til norsk, for å bevare den historiske konteksten, forteller Aandahl.

Første bok er oversatt Torleif Sjøgren-Erichsen – mens de fire øvrige er oversatt av Eva Ulven, Veronica Garten, Eli-Ann Tandberg og Hanne Elisabeth Munkelien.

– Vi hadde fine samlinger, rene symposium, hvor vi diskuterte. Det var har vært et privilegium å jobbe med så erfarne og dyktige oversettere, forteller Aandahl – og legger til at alle bøkene har hatt samme korrekturleser, Tone Brevig, som også har gjort «en strålende jobb».

Føles som familie

– I årenes løp har Morland-slekten blitt nesten like virkelig for meg som min egen familie. Det føles ikke lenger som om jeg skapte dem; jeg føler meg mer som en sekretær som skriver etter diktat det de forteller meg om livet og tidene de lever i, sier Harrod-Eagles.

Aandahl forteller at Morland-serien også har fått et løft av det britiske forlaget. Gamle filmopsjoner blir børstet støv av, og det fris til en tredje generasjon av lesere.

– Hva er ambisjonene til Aschehoug for serien på norsk?

– Ambisjonen er at leserne skal bli så hekta at vi kan kjøpe flere bøker i serien, sier Aandahl, og legger til at bøkene fint kan leses enkeltvis.

Harrod-Eagles selv skriver at hun gleder seg over at nye lesere skal stifte bekjentskap med Morland-slekten.

– Jeg håper at Morland-karakterene fremstår som virkelige for dere også, og at dere gleder dere så mye over å følge dem gjennom historien at dere ikke vil at fortellingen skal ta slutt. Jeg skal fortsette å skrive så lenge jeg har krefter til det. Historiefortelling er like gammelt som menneskeslekten selv. Historiefortelling er det som gir livet innhold og mening.