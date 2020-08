Aschehoug-høsten: Ungt i gammel hage

Ingen hagefest i år, bare lesefest. Aschehoug har presentert sin høstmeny.

På denne tiden, siste uke i august, er det merkelig å gå inn i Aschehougs hage på Drammensveien og vite at du skal gå ut derfra edru, til og med på egen bein. Hagefesten skulle vært avviklet denne uken, men det finnes viktigere ting i bokhøsten. Bøkene, for eksempel.

Sola sildrer ned mellom trærne, det ligger samvær og kontant skandale i lufta å dnene adressen, men folk holder meteren og hører etter.

– Boka har ikke vært coronastengt. Mye mer er vanlig enn uvanlig i bokbransjen. Vi har en sterk liste på alle måter, i alle sjangre, for alle aldre. Og det er en gledelig sterk barbe- og ungdomsliste i et år hvor det også er fagfornyelse i skolen, sa Mads Nygaard. Plutselig sto Amina Sewali der med det hun kaller et remikset språk, et muntlig språk som har funnet veien inn i hennes barne- og ungdomsdebut Hør´a dagbok.

Hun sto der med skjerm foran seg, men etterpå får vi vite at manus hadde blitt borte. Musikeren og skuespilleren tok det hele etter husken og overbeviste oss alle.

Hør´a dagbok handler om en tolv år gammel ugandisk jente på Tøyen drømmer om å bli Norges beste rapper, men hun sliter med norsken. Akkurat som DET har vært noe minus for rappen? Hun bruker det språket hun har, en muntlig stil også forfatteren hadde:

– Jeg snakket sånn som henne da jeg kom til Norge. jeg hadde mye på hjertet, så den eneste måten var å remikse språket med det jeg kunne. Det tror jeg aldersgruppen 9-12 år er åpne for, sier Sewali.

Jo Nesbø dro opp alderen blant de tre skjønnlitterære som hadde møtt opp. Han beskriver sin bok av året som «en brødreroman, men folk dør».

– Midt mellom tradisjonell krim og Ibsen, konstaterer han. Apropos telemarkingen Ibsen og familiedramaer: Helga Flatland gir ut sin sjette roman, Et liv forbi.

– Boka har døden som horisont. Den rykker nærmere og trangen til forsoning og enighet før en av dem dør, blir stor, røper Flatland. Det handler også om å bli gammel og være pårørende av folk som er i livets siste del, sier hun.

Maria Kjos Fonn drar på igjen etter to brutale, skjøre og sterke skjønnlitterære bøker om misbruk og vilje til å både leve og død. Heroin chic heter hennes tittel av året.

Aschehoug har også to lyrikkdebutanter av året: Helene Hovden Hareide med Butikksongar og Simen K. Nielsen med Incunabula. Krimdebuten til Silje O. Ulstein, skapte nylig bruduljer. Terningkast 2, ropet VG. Nei, terningkast 6, ropet Dagbladet tilbake. BOK365 anmeldte også verket og resultatet kan du lese her: Mesterverk eller mageplask?

Ellers er det mye reise. Thure Erik Lund har en rapport fra bokmessa i Frankfurt, og det er garantert ikke en striglet rapport når vi vet hvordan Thomas Olsen Myrbråten slet med å skrive rapporter i Grøftetildragelsesmysteriet. Ingrid Storholmen skriver fra India, Lars Petter Sveen fra Nordriket og Jo Eggen har Dikt fra Sverige. Veteraner som Torhild Wardenær og Arne Lygre har også nye utgivelser.

Jan Swensson er sjef for sakprosaen i Aschehoug og hadde invitert med seg historiker Mari Jonassen, som har berørt krigen gjennom flere bøker. Denne gangen mener sakprosasjefen at hun skriver det som tidligere har vært en blindflekk på feltet når hun

utgir verket Norske kvinner i krig, 1939-45. Tidligere har kvinnenes innsats på mange felter som motstandskamp, etterretning, flyktningetrafikk med mer blitt feid under teppet, kanskje fordi mange vegret seg for å snakke om det i etterkant.

Sakprosafeltet spenner fra bloggerbøker til ebok om den godt voksne Joralf Gjerstad. Man skal innom ny bok om Ingebrigtsen-familien, det er mamma Tone som forteller denne gangen. Eva B. Ragde, ja, nettopp, hun er søsteren, er kriminaltekniker og skriver om sin spesielle jobb. Boka er skrevet sammen med Trude Teige. Dan Børge Akerø får også sin biografi i høst, pennenført av Dag Kullerud. Selvsagt har Aschehoug også bøker om tidens to heteste temaer, miljø og hva teknologi gjør med oss og for oss. Gaute Eiterjord og Dag Hareide har skrevet de to mest aktuelle bøkene. Den forhenværende forlagsprofilen Kari J. Spjeldnæs, har kanskje den viktigste boka av dem alle: Tittelen er Lese. En liten bok om store opplevelser. For det er jo dette alt handler om.