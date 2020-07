Aschehoug dropper utbytte

Helt greie 2019-tall for Aschehoug, men konsernet velger å ikke utbetale utbytte til sine 108 aksjonærer.

Aschehougs regnskap for 2019 er her. Helt greie tall, men konsernet velger likevel å avstå fra å betale utbytte til sine 108 aksjonærer. Så sent som i fjor betalte bokkonsernet ut 15 millioner, da på en langt svakere bunnlinje.

Inkluderer man datterforlagene Universitetsforlaget og Forlaget Oktober, omsatte forlagshuset som helhet i fjor for 509 millioner kroner, mot 546 millioner året før (Bestselgerforlaget og Spektrum bidro med 10 millioner, men begge er nå avviklet som ledd i strategiarbeidet med å fokusere på kjernevirksomheten). Inkluderer man resultatandelen av felleskontrollerte selskaper, ender bunnlinja opp med et overskudd på 1,4 millioner før skatt. Det er langt bedre enn året før hvor tilsvarende tall viste et underskudd på 40,6 millioner.

Fagfornyelsen demper resultatet i morselskapet

Legger man tilsvarende til omsetningen i felleskontrollerte Norli (eiet sammen med NorgesGruppen), samt Forlagssentralen, De norske Bokklubbene og Lydbokforlaget (alle tre eiet sammen med Gyldendal) blir totalomsetningen for konsernet 1,3 milliarder kroner, 48 millioner svakere enn året før. Hovedårsaken til nedgangen var redusert skolebokomsetning i påvente av Fagfornyelsen. Skolebokomsetningen for bokmarkedet som helhet var i fjor ned 20 prosent.

Aschehoug-konsernet kontrolleres av morsselskapet H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS. Her beløp inntektene seg til 335 millioner kroner, en nedgang på 5 millioner fra året før. Driftsresultatet viste imidlertid et underskudd på 34 millioner, 14 millioner svakere enn i 2018.

Blant utgivelsene som raget må selvsagt nevnes Jo Nesbøs Kniv, den mest solgte skjønnlitterære boka i 2019. I tillegg nevner forlaget Jussi Adler-Olsens Offer 2117, Prezewalskis hest av Maja Lunde, og Terapeuten av Helene Flood. På sakprosa-fronten var Jenteboka av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, samt Bullet journal av Mina Jacobsen, blant vinnerne.

Både Universitetsforlaget og Oktober i pluss

Morselskapet eier alle aksjene i Universitetsforlaget. Her summerte omsetningen seg til 136 millioner, det samme som året før. Driftsresultatet ble imidlertid forbedret til 23,3 (19,5).

Forlaget Oktober fortsetter å vise bra tall. Omsetningen i forlaget beløp seg til 48 millioner kroner (50), noe som resulterte i et driftsresultat på 1,8 millioner (3,3). Blant bestselgerne var Bragepris-vinneren Full spredning av Nina Lykke, Datteren av Anne B. Ragde og Koke bjørn av Mikael Niemi.

ANDERS NERAAL

Les også: Fabel-aktig vekst