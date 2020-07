Redaktør i hytte-eksil

Kristian Wiese i Spartacus forlag holder seg på familiehytta i sommer og slår et slag for noen av sitt forlags høstutgivelser.

– Hvor tilbringer du ferien?

– På hytta i Portør, mellom Kragerø og Risør.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Nei, er som regel på hytta om sommeren.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Her er jeg veldig tradisjonell; litt sol, bading, krabbefisking, bøker, venner, familie, god mat, is og friske bær.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Før jeg tok sommerferie tok jeg med meg Leonardo Sciascias Uglens dag fra forlaget. Det er visstnok verdens første mafiaroman og en moderne klassiker. Spennende og nervepirrende, på høyde med det beste sjangeren har å by på. Har Thure Erik Lunds Romutvidelser på nattbordet, har så vidt bladd i den og den virker veldig lovende, men den blir med tilbake til byen for å bli lest der.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Serverte en god caponata tidligere i sommer, sammen med nypoteter, asparges og nakkekoteletter, så kanskje en reprise på det måltidet.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Hva med Bret Easton Ellis. Syns han har vært god på podcast de siste årene, med relativt treffende analyser av alt fra popkultur og samfunn til film og TV. Han er visstnok også i gang med en ny roman, så hadde gjerne snakket med ham om det også.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Daniel Theodor Jangmar Paulsen. Han driver en eksemplarisk bruktbokhandelen i Kragerø og er en av ildsjelene som er med på å gjøre byen great again.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Alle som ikke kjøper bøker og som samlet bidrar til at bokbransjen havarerer.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Likestilt innkjøpsordningen for skjønnlitteratur med innkjøpsordningen for sakprosa, og selvfølgelig økt ordningens midler.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Savner egentlig ingen ting.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Her tillater jeg meg å slå et slag for egen arbeidsplass med spørsmålet: Hvilken bok må alle kjøpe og lese i høst? Svaret er: Overvåkningskapitalismens tidsalder av Shoshana Zuboff. I boka viser og forklarer hun hvordan samfunnet vårt styres av noen få, store kommersielle aktører, som vet veldig mye om oss, samtidig som de fraskriver seg alt av ansvar overfor flertallet. Hun hevder blant annet at det vi står i fare for å miste i denne nye tidsalderen, er selve demokratiet. Boka kommer på norsk i oktober!