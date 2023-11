ARKs Barnebokpris til Bjerkeland

10.000 skoleelever fra hele landet har stemt frem Udyr av Ingvild Bjerkeland som vinner av ARKs barnebokpris 2023. – Jeg føler meg heldig! Både for å vinne denne prisen, og for at så mange barn har lest og likt Udyr, sier forfatteren.

Ingvild Bjerkeland mottok i dag ARKs barnebokpris for grøsseren Udyr under en utdeling i Gyldendalhuset i Oslo. I tillegg til prispremien på 25.000 kroner får vinneren et kunstverk av Johan Harstad.

«Årets viktigste bokpris»

– For ei bok som Udyr betyr denne prisen veldig mye, sier Ingvild. – Det er en ganske mørk historie om to barn som er på flukt og boka tar opp flere store og vanskelige spørsmål, sier hun. Prisvinneren mener at voksne har lett for å undervurdere barna og tenke at de bare er interesserte i lett underholdning. – Barna er også opptatt av det som skjer i verden, og de vil gjerne vite mer og diskutere disse tingene. Dette viser de når de stemmer frem en bok som denne, sier Ingvild.

Emilie Jarto, kategorisjef for barne-og ungdomslitteratur i ARK Bokhandel er svært fornøyd med vinneren. – Udyr byr på grøss fra første side og er både lettlest og morsom. Dette er ei utrolig spennende bok som du ikke greier å legge fra deg, legger hun til, sier hun.

Jarto tror at dette er ei bok som vil fenge mange barn, også de som kanskje vanligvis ikke leser så mye.

ARK kaller boken «Årets viktigste bokpris», nettopp fordi det er barna selv som stemmer frem vinneren. Med tilrettelegging og aktiviteter fra lærere og skolebiblioteker, har 10 000 femte-, sjette-, og syvendeklassinger fra 300 klasser og flere hundre skoler lest og stemt frem en vinner blant fem nominerte titler.

Ettertraktet pris

ARKs barnebokpris ble i år delt ut for tjueførste gang, og har blitt en etablert og ettertraktet pris blant norske barne- og ungdomsforfattere. Udyr konkurrerte med bøker fra Victor Sotberg og Odin Helgheim, Heidi Marie Vestrheim, Helene Flood og Ørjan Zazzera Johansen.

– Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor og jobber for at flere barn skal lese og lytte til bøker. Vi ser at elevene som deltar i juryen engasjerer seg og vi tror dette vil bidra til at de fortsetter å lese mer, sier Emilie Jarto. – ARKs Barnebokpris er ikke bare viktig for leserne, forfatterne og forlagene, men også for ARK og kundene våre, fordi den synliggjør og gir velfortjent oppmerksomhet til ny norsk barnelitteratur.