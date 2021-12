Arild Knutsen er Årets ålreite fyr

... og to millioner Jo Nesbø-kroner til Maasai-befolkningen og Maasai-jenters utdanningsmuligheter.

– Årets ålreite trenger ikke ha flyttet fjell, vært på TV, blogge eller ha vunnet

medalje for Norge, sa Jo Nesbø under utdelingen av prisen Årets Ålreite på

Restaurant Schrøder i dag. – Årets ålreite trenger ikke å ha vært ålreit hele

livet, eller hele tiden, men ha en formtopp i inneværende år. Dette er jo litt i

tråd med Harry Hole selv, fortsatte Nesbø og utnevnte Arild Knutsen til Årets ålreite fyr.

Arild Knutsen er leder for Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) og

jobber for rusmisbrukeres rettigheter og endringer i norsk narkotikapolitikk.

Knutsen har sammen med Harry Hole-stiftelsen bestemt at årets Harry Hole-pris går til Basecamp Explorer Foundation & Mara Maasai Girls Education

Program. – Jeg gratulerer Basecamp Explorer Foundation på det hjerteligste

med prisen og synes det er en ære å få bidra under overrekkelsen. De bidrar

til utdanning og styrking av kvinnenes posisjon. Til bevaring av dyr som fra

før er utrydningstruet. Og til økonomisk uavhengighet for lokalbefolkningen, i

et område der lite av turistinntektene har kommet lokalbefolkningen til gode.

Mange analfabeter

Basecamp Explorer Foundation jobber for å skape mer bærekraftig turisme,

for bevaring av utrydningstruede dyr, for lokalmiljøet og for å gi kvinner

muligheter til å forsørge seg selv – både via utdannelse og arbeid. Med Mara

Maasai Girls Education Program skal flere Maasai-jenter i Kenya få

muligheten til å ta en utdannelse. De fleste Maasai-kvinner er fortsatt

analfabet, uten utdanning og for ofte prisgitt sine ektemenn. En utdannelse

gjør kvinnene friere og gir muligheten til å ta kontroll over sin egen fremtid.

Bærekraftig utvikling

– Basecamp Explorer Kenya (BCEF) har i over 20 år jobbet med den lokale

Maasai-befolkningen i Masai Mara for å bevare det enestående dyrelivet vi

har. Vi gjør det ved å mobilisere bredt i lokalmiljøet. Området eies av

Maasaiene og dette sikrer tilhørighet, engasjement og langsiktighet.

Kvinnene – og særlig de unge kvinnene – er blant de aller viktigste i

arbeidet for en bærekraftig og positiv utvikling. BCEF ønsker å styrke støtten

til denne gruppen og Harry Hole-prisen er en stor inspirasjon for å løfte unge

kvinner opp og frem, sier Svein Wilhelmsen, stifter og styreleder i BCEF.

Prisen er på 2 millioner kroner.

Solid stiftelse

Harry Hole-stiftelsen ble etablert i 2008 ved at Jo Nesbø overførte alle

rettigheter og tilhørende inntekter fra sin roman Hodejegerne til stiftelsen.

Boken ble utgitt på Aschehoug og er hittil solgt til hele 33 land. Filmen,

basert på boken, har vært en stor suksess, både i Norge og internasjonalt.

Senere er rettighetene til Jo Nesbøs bøker, Blod på snø og Mere blod, også

overdratt til stiftelsen. Begge bøkene er nå solgt til 28 land. Senere er alle

rettighetene til Kongeriket overført til stiftelsen og i år har stiftelsen fått

rettighetene til Sjalusimannen og andre fortellinger og Rotteøya og andre

fortellinger.

Stiftelsens kapital utgjør i dag ca. 104 millioner. Med årets utdeling på 2

millioner er det til sammen delt ut 14,75 millioner fra stiftelsen.